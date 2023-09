MIMORIADNE Volebný boj vrcholí! Pár hodín pred moratóriom vyšli posledné tri PRIESKUMY naraz: To, ako sa líšia, musíte vidieť

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ján Zemiar, Vlado Anjel)

Výsledky posledného prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ hovoria jasne. Víťazom parlamentných volieb 2023 by sa stala strana Progresívne Slovensko so ziskom 18% všetkých voličov. Druhé miesto by vo voľbách uchmatla strana Smer-SD, ktorá už podľa ďalšieho prieskumu spadla na druhé miesto so ziskom 17,7%. Prvú trojicu, ktorá prejde bránami parlamentu tak už tradične uzatvára strana Hlas-SD so ziskom 15% hlasov respondentov.

Do parlamentu by sa dostala aj koalícia OĽaNO a priatelia, ktorá by potrebných 7% na úspech vo voľbách prekročila so ziskom 9,4% hlasov voličov. Na piatom mieste by skončila strana SaS so ziskom 7,30 a bránami parlamentu by prešla aj konzervatívna KDH, ktorej by svoju dôveru zverilo 6,1% voličov. Bránami parlamentu by prešla aj národná SNS (6%) a Republika (5,4%). Parlamentnú deviatku by tesne uzatvárala Kollárová Sme rodina so hlasmi 5,1% opýtaných.

Za bránami parlamentu by ostali Demokrati (4,3%), Aliancia (2,8%), Dzurindovi Modrí, Most-Híd (1%), no aj Maďarské fórum (0,6%), KSS (0,3%) či Kotlebovci- ĽSNS (0,3%).

Jasným favoritom je Smer-SSD, naznačujú výsledky agentúry SANEP

Podľa výsledkov prieskumu agentúry SANEP pre televíziu TA3 by sa jasný víťazom parlamentných volieb 2023 s obrovským náskokom stala strana Smer-SSD so ziskom 22,6% hlasov. Na druhom mieste by sa umiestnila strana Progresívne Slovensko so ziskom 16,1% a treťou najsilnejšou by bola strana Hlas-SD so ziskom 15,3%.

Kreslá v parlamente by sa ušli aj stranám Republika (7,4%), SNS (6,0%), Sme rodina (5,5%) a stranám SaS so ziskom 5,4% a KDH, ktorá by získala dôveru 5,1% opýtaných. Vo voľbách by neuspelo OĽaNO a priatelia (6,5%), Demokrati (3,4%) a ani Aliancia (3,3%), Kotlebovci-ĽSNS (1,4%) či Modrí,Most-Híd so ziskom len 1,3%

Podľa prieskumu agentúry Median SK by zvíťazil Smer-SSD, OĽaNO a priatelia by neuspeli

Podľa prieskumu agentúry Median pre RTVS by sa na prvej priečke umiestnil Smer-SD so ziskom 19,8% hlasov. Druhé miesto by tesne uchmatlo Progresívne Slovensko, ktorému by svoju dôveru zverilo 19,3% respondentov a prvú trojicu by opäť uzavrel Hlas-SD so ziskom 11,9%.

V parlamente by sa objavila aj strana Republika (8%), KDH (7,7%) a SaS so ziskom 7,4%. Vo voľbách by neuspela Matovičova koalícia OĽaNO a priatelia (6,2%) a ani SNS (4,8%) so Sme rodina (4,1%) či Demokrati so ziskom len 3,8%. Hranicu 3% by napokon nepokorili ani strany Aliancia (2,5%) a Modrí, Most-Híd (2,1%).

Výsledky prieskumov ich nenechali chladnými: Kollár a Sulík reagujú!

„Vopred ďakujem každému, kto bude v sobotu merať cestu do volebnej miestnosti a hodí to Saske. Prinášame investície, prosperitu a ekonomický rast. Prinášame silnú ekonomiku. S akoukoľvek vládou bez Slobody a Solidarity sa Slovensko ekonomicky nepohne ani o milimeter. Každý, kto si toto uvedomuje, má u mňa veľké úprimne ďakujem a prísľub, že svoje slová dodržíme, napokon ako vždy,“ povedal Richard Sulík (Saska) pre Topky.

„Napriek špinavej antikampani, ktorú tu vidíme posledné týždne, evidentne ľudia oceňujú že hnutie Sme rodina nebola iniciátorom hádok a rozoštvávania v spoločnosti. Práve preto sa nám prakticky podarilo presadiť takmer cely náš volebný program,“ dodáva k výsledkom prieskumov Boris Kollár (Sme rodina)

