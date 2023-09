Za obťažovanie študentky pokuta? Záchranár ju obchytkával a posielal jej fotky svojho penisu!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Študentka, ktorá chce byť záchranárkou sa na praxi stretla s vyššie postaveným kolegom, ktorý ju obťažoval. Pre portál noviny.sk prehovorila o traumatizujúcom zážitku aj preto, aby sa to neopakovalo ďalším mladým ženám. Dokonca tvrdí, že nie je jediná, ktorú záchranár obťažoval.

"Viete, ja ako mladé dievča, predsa len, bolo to pre mňa hrozné. Nebola som prvá, ktorej sa to stalo, ale chcem, aby som bola posledná a viac sa to neopakovalo," povedala študentka pre portál. Hovorí o tom, že sa bála chodiť na prax. Celé to začalo tak, že záchranár jej písal na sociálnej sieti a doberal si ju. Neskôr jej posielal videá a fotografie s erotickým obsahom. Študentka tvrdí, že jej posielal svoje prirodzenie, to ako sa na videách ukájal. "Vravel, že keď ma vidí, má na mňa chuť. Bolo to veľmi nepríjemné, keďže som tam prišla na prax," hovorí.

Krajský súd v Bratislave poslal do väzby obvineného záchranára (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Opísala aj nepríjemný zážitok počas praxe v sanitke. "Sedela som vedľa neho a chytil ma za stehno. Ja som sa dala na bok a potom prišiel ďalší záchranár," opísala študentka. Obvinený záchranár sa k prípadu odmietol vyjadriť, no na okresnom úrade v Tvrdošíne prerokovávali priestupok. "Okresný úrad vydal rozkaz o uložení sankcie za priestupok, ktorým uznal M. H. za vinného zo spáchania priestupku, ktorého sa mal dopustiť na tomto skutkovom základe, že kontaktoval dotyčnú prostredníctvom sociálnej siete a obťažoval ju zasielaním erotických videí, fotkami svojho prirodzenia a erotickými komentármi, za čo mu bola udelená pokuta vo výške 60 eur," uviedla pre portál v stanovisku prokurátorka Katarína Kocúrová.

Študentka hovorí, že pre neho je to smiešnych 60 eur a môže toto správanie zopakovať. "Tu už nejde o mňa, ale o ostatné dievčatá. Vieme, čo sa teraz stalo v Bratislave, a takéto veci sa nesmú opakovať k žiadnej žene. Toto nie je prístupné a v Záchrannej zdravotnej službe už vôbec," dodala na záver študentka, čím odkázala aj na prípad zmiznutej Sone, za ktorým podľa obvinenia tiež stojí záchranár.