Ťažká nehoda na východe Slovenska: Vodič (†37) vyletel z cesty, skončil rovno v strome! FOTO Auto na šrot

O tragédii informovala na sociálnej sieti košická krajská polícia. „Podľa doterajších zistení vodič viedol vozidlo zn. Škoda Octavia po ceste III/3007 v smere od obce Meliata do obce Gemerská Hôrka. Vodič však pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky, a v mierne pravotočivej zákrute s vozidlom prešiel do protismeru, potom zišiel z cesty na trávnatý porast, kde prednou časťou vozidla narazil do tam stojaceho stromu,“ uviedli.

Po náraze vozidlo otočilo a zostalo stáť na kolesách. Vodič pri dopravnej nehode utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahol.

