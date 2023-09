Na ceste smrti vyhasol ďalší mladý život: Pri Zlatých Moravciach zomrela len 21-ročná žena!

Nehoda pri Zlatých Moravciach (Zdroj: FB/Polícia SR)

Polícia na sociálnej sieti informuje, že 21-ročná vodička vozidla Mercedes Benz z doposiaľ presne nezistených príčin prešla do protismeru a narazila do piliera mosta. Vodička žiaľ pri dopravnej nehode utrpela zranenia nezlučiteľné so životom.

"Prípadné požitie alkoholu alebo inej návykovej látke bude zisťované pri pitve. Na mieste bol prítomný aj znalec z odboru cestnej dopravy. Okolnosti dopravnej nehody, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania dopravnej polície v Nitre," ozrejmili policajti.

Polícia apeluje na vodičov, aby si dávali na cestách pozor. Aby sledovali situáciu v cestnej premávke a aby sa plne venovali vedeniu vozidla.