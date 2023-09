Prokurátorka chce vidieť expolicajta, ktorý postrelil Luciu, za mrežami! Susedia hovoria o tom, že ju sledoval

Luciu zabila guľka, ktorá vystrelila zo zbrane bývalého policajta.

Trenčianska polícia informovala, že vyšetrovateľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne vzniesol 48-ročnému expolicajtovi obvinenie pre prečin usmrtenia. "Doteraz vykonaným vyšetrovaním bolo dostatočne preukázané, že obvinený počas údržby dlhej guľovej zbrane porušil zákonom uloženú dôležitú povinnosť, podľa ktorej ako držiteľ zbrojného preukazu je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii so zbraňou a strelivom," informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.

Tá ďalej informovala, že na základe porušenia tejto povinnosti došlo k náhodnému výstrelu a výmetu strely cez hlaveň zbrane, ktorá zasiahla poškodenú, čím jej boli spôsobené zranenia, ktorým na mieste podľahla. "Vyšetrovateľ spisový materiál odovzdal dozorujúcemu prokurátorovi, ktorý vo veci podal návrh na vzatie obvineného do väzby, o ktorom rozhodne súd. Obvinený sa v súčasnosti stále nachádza v cele policajného zaistenia," dodala Kuzmová.

Sledoval ju?

Podľa portálu cas.sk však susedia hovoria o tom, že bývalý policajt ju sledoval cez ďalekohľad na zbrani a tá vtedy vystrelila. "Čistiť si zbraň doma u mamy je absolútna blbosť, ako to oni hovoria. On ju proste cez ďalekohľad na guľovnici sledoval a tá zbraň mu vystrelila. Inak to nie je možné,“ povedali niektorí susedia.

Opísali aj hororové chvíle po tom, čo mladú ženu zasiahla guľka. Lucia ešte vyšla na balkón a volala o pomoc, potom spadla. Susedia vylomili dvere a dávali jej prvú pomoc. Žiaľ, strela zasiahla tepnu a mlad=a mamička zraneniu podľahla. Ostala po nej trojročná dcérka.