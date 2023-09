V Galante zaistila finačná správa falošné kabelky za 120-tisíc eur

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

Ozbrojení príslušníci finančnej správy z Veľkého Medera, ako uviedla, pri kontrole dodržiavania predpisov o duševnom vlastníctve našli v prevádzke v centre Galanty kabelky, ktoré sa už na prvý pohľad líšili od originálov.

Archívne video: Policajný prezident informuje o akcii Vírus, pri ktorej NAKA zadržala viaceré osoby

Policajný prezident informuje o akcii Vírus, pri ktorej NAKA zadržala viaceré osoby (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

Vzhľadom na ich celkové vyhotovenie, materiál a predajnú cenu nadobudla hliadka podozrenie, že ide o napodobeniny svetoznámej značky. Preto zaistili 66 kusov, pri ktorých vzniklo podozrenie z falšovania ochrannej známky Louis Vuitton. Svoje podozrenie bezodkladne oznámili aj zástupcovi majiteľa ochrannej známky, ktorý potvrdil, že ide o napodobeniny

Osobe hrozí pokuta

Hovorkyňa upozornila, že osobe, ktorá porušila zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, môže uložiť colný úrad pokutu od 3000 eur do 67.000 eur podľa závažnosti a druhu porušenia. Za opakované porušenie uloží colný úrad pokutu až do výšky 135.000 eur. "Výrobcovia napodobenín vymýšľajú rôzne triky, no sú isté znaky ako rozpoznať originál od falzifikátu. V prvom rade je to miesto predaja. Napríklad tržnice, čínske e-shopy i menšie kamenné prevádzky rôzneho tovaru nie sú vo väčšine prípadov zárukou predaja kvalitného tovaru známych značiek," doplnila.