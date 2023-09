Sulík si po Šeligových rýpaniach povedal dosť: Pán horlivý Jurko, s Gučíkom som sa nestretol roky!

Sulík sa pre Šeligu vyznal o stretnutiach s Gučíkom. (Zdroj: TASR/Štefan Puškáš, Facebook/Richard Sulík, Demokrati 2023)

Podnikateľ a bývalý riaditeľ známej spravodajskej televízie Gučík momentálne figuruje ako obvinený v spomínanej kauze Vírus, kde sa pojednáva o podozrení z manipulácie verejného obstarávania a z rozkrádania verejných financií vo Vojenskom spravodajstve. Policajný prezident Štefan Hamran dokonca zadokumentoval na tlačovej konferencii škodu vo výške minimálne 74 miliónov eur.

Šeliga vytiahol zákulisné informácie o stretnutiach Gučíka a Sulíka pred voľbou generálneho prokurátora

Gučík sa už v minulosti spomínal ako vplyvný človek, ktorý mal u vrcholových politikov po nástupe vlády Igora Matoviča lobovať za to, aby do funkcie generálneho prokurátora zvolili práve Maroša Žilinku. Následne sa začalo vo veľkom hovoriť aj o stretnutiach Gučíka so Sulíkom. "Gučík je ten, ktorý najviac chodil a loboval za generálneho prokurátora Maroša Žilinku. S Pellegrinim, s Ficom, so Sulíkom. Sulík nám o tom nepovedal, zamlčal to, Nikto z koalície to nevedel," povedal o Sulíkovi Šeliga na tlačovke Demokratov.

Niekto bojuje programom, niekto okydávaním ako "horlivý Jurko"

Sulík po týchto vyjadreniach už nemohol ostať ticho a Šeligovi všetko vrátil aj s úrokmi. "Sú politici, ktorí, ako my, bojujú programom, a potom sú politici ako tento "horlivý Jurko", ktorí sa voličov snažia získať okydávaním politických konkurentov. Mrzí ma to, ale o tomto si spraví obraz každý sám," začal Sulík.

Ako predseda koaličnej strany som sa stretol s viacerými kandidátmi na generálneho prokurátora, aby mi predstavili svoju... Posted by Richard Sulík on Tuesday, September 19, 2023

Sulík verejnosti ďalej hovorí, že Gučíka naposledy videl ešte pred voľbami 2020. "Neviem kedy presne, možno niekedy v roku 2018. Bolo to v súvislosti s tým, že Gučík viedol TA3, aj keď tam už nebol oficiálne riaditeľ. Potom, čo mi pán Gučík volal, aby som prijal pána Žilinku, tak som mu po prvé povedal, že bez problémov, prijal som aj iných uchádzačov. Napríklad pána Šantu. Po druhé, pán Žilinka by ten termín dostal aj na priamo a vôbec mi pán Gučík nemusel volať a s Gučíkom som sa koniec-koncov ani nestretol. Ihneď po stretnutí som vtedy informoval vtedajšieho predsedu vlády Igora Matoviča o tom, že som takéto stretnutie mal a nemám z toho úplne najlepší pocit," hovorí Sulík vo videu.