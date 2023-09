Rútia sa na nás Margot a Lee: Dva exhurikány z Atlantického oceánu ukážu svoju silu už v najbližších dňoch!

(Zdroj: SITA/Andrew Vaughan /The Canadian Press via AP, gettyimages.com)

BRATISLAVA/EURÓPA – Odborníci varujú pred mimoriadne nebezpečnou sériou exhurikánov v Atlantickom oceáne. Ich vplyv by sme mohli pocítiť dokonca aj v Európe. Počasie by sa tak už o pár dní malo výrazne zmeniť.

Meteorológovia varujú pred dvomi exhurikánmi, Margot a Lee, ktoré by mohli ovplyvniť počasie v Európe. Za vznikom hurikánov stojí extrémne teplá voda v Atlantickom oceáne, ktorá prispieva k vzniku silných hurikánov. V Atlantiku namerali v týchto dňoch teplotu vody, ktorá atakuje 30 až 32 stupňov Celzia. Oba hurikány by mohli ovplyvniť počasie v Európe už v najbližších dňoch, informuje Severe Weather.

Počasie zasiahlo aj Oravu. V Námestove už od včera večera prší bez prestávky (Zdroj: Tip čitateľa)

Tropická búrka Margot by mala zmeniť svoj smer z východu a zamieriť smerom k západnej Európe. Stala by sa tak prvou tropickou búrkou, ktorá by Európu zasiahla. Konkrétnejšie by sa mala presunúť k pobrežiu Francúzska a ovplyvniť miestne počasie. Hurikán Lee by mal ovplyvniť najmä Britské ostrovy, upozornila meteorologička Dagmar Honsová. Podľa posledných štúdií to však nemajú byť jediné tropické búrky. Vzhľadom ku klimatickej zmene si Európania budú čoraz častejšie musieť zvyknúť na príchod podobných extrémov.

Podľa webu imeteo.sk ovplyvňuje počasie na Slovensku aktuálne studený front, ktorý sa zo západu Slovenska presunie neskôr aj na východ Slovenska. Aktuálne sa stred studeného frontu nachádza nad Nórskym morom, no už od juhozápadu sa nad naše územie rozširuje okraj tlakovej výše. Dnešné teploty v žiadnej časti územia nepresiahnu +27 stupňov Celzia, no kým na západnom Slovensku je popoludnie relatívne príjemné, na východe zostane chladnejšie až do večerných hodín. Zmena nastane už v stredu, prevládať by malo polooblačné až jasné počasie, s teplotami do +28 stupňov Celzia. Dážď a búrky by sa mali objaviť iba ojedinele. Nadchádzajúce dni nás tak čaká pokojné a opäť nadpriemerne teplé počasie. Výrazná zmena by mala nastať až počas víkendu, kedy dôjde k ochladeniu a búrkam.