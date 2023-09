Demokrati to povedali úplne jasne: Začnite hrať férovo! Naďov tvrdý odkaz progresívcom

(Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Slováci už niekoľko týždňov v napätí očakávajú, do akého rána sa zobudia 1. októbra po tom, čo budú jasné výsledky parlamentných volieb. Aj keď je dnes rozloženie síl v parlamente po voľbách ešte stále zakryté v hmle, Demokrati už majú v tom, s kým by mohli vládnuť úplne jasno. Jaroslav Naď, štvorka na kandidátke Demokratov posiela progresívcom jasný odkaz. Progresívne Slovensko by malo nabrať odvahu a jasne sa vysloviť, s kým po voľbách spolupracovať nebudú.

Exminister Jaroslav Naď v rozhovore komentuje ostrú kampaň

Podľa exministra obrany by mala strana PS vylúčiť povolebnú spoluprácu so stranou Hlas-SD. „Mišo, ak dovolíš, urobím to možno za teba a keďže ani v zahraničnej politike a ani v spravodlivosti to Hlas nespĺňa, tak by si mal mať tú odvahu a keď si stojíš za svojim slovom, povedať úplne jasne. Progresívne Slovensko s Hlasom do vlády nepôjde,“ vyzýva Naď Michala Šimečku. Dôvody sú podľa štvorky demokratov jasné. Tvrdí, že hlas nespĺňa podmienky pre politické strany, s ktorými by podľa slov lídra PS Michala Šimečku nebolo možné pristúpiť k spoločnému rokovaniu o zostavení vlády po voľbách.

„Ľudia majú právo to vedieť, lebo my, Demokrati, sme to povedali úplne jasne, či sa to niekomu páčilo alebo nie, či nás za to kritizovali komentátori alebo nie. S Hlasom do vlády v žiadnom prípade nepôjdeme. (...). Možno by bolo fajn hrať férovú hru, aj tvojom prípade Mišo,“ odkázal Šimečkovi.