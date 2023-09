Pri nehode medzi Spišskou Novou Vsou a Rožňavou utrpeli zranenia traja ľudia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Podľa doterajších zistení 42-ročný vodič viedol osobné motorové vozidlo značky VW Passat smerom z Novoveskej Huty do obec Hnilčík. "Začal predchádzať pred sebou idúce vozidlá, avšak bez toho, aby mal rozhľad na takú vzdialenosť, ktorá je potrebná na bezpečné predchádzanie a rovnako tak na bezpečné zaradenie sa pred predchádzané vozidlá. Vodič VW Passat tak po prejdení do protismernej časti vozovky najprv ohrozil protiidúceho vodiča," spresnila.

Za ním išiel linkový autobus. Jeho 63-ročný vodič, smerujúci od obce Hnilčík, sa snažil zrážke vyhnúť intenzívnym brzdením a zídením autobusu do miernej priekopy, napriek tomu sa mu zrážke zabrániť nepodarilo. Uvedené auto narazilo do autobusu spredu. Následne do zadnej časti autobusu narazilo vozidlo značky Citroen, ktoré išlo za ním. Úsek cesty bol dočasne neprejazdný.

"Podľa predbežnej lekárskej správy 18-ročná spolujazdkyňa z vozidla značky VW Passat utrpela zranenia s predpokladanou dobou liečenia do 42 dní. V linkovom autobuse sa zranili dve cestujúce, 74-ročná utrpela ľahké zranenia a 81-ročná bola iba jednorazovo ošetrená," dodala Ivanová. Presná príčina vzniku dopravnej nehody je predmetom ďalšieho vyšetrovania.