Tragická nehoda pri Brezne! Žena bez vodičáku vyletela z cesty: Spolujazdec nemal šancu prežiť, odstrašujúce FOTO

(Zdroj: FB/Polícia Slovenskej republiky)

BREZNO - Tragická dopravná nehoda, pri ktorej vyhasol život 33-ročného spolujazdca, sa stala na ceste od Michalovskej smerom na Brezno. Podľa doterajších zistení mala 30-ročná vodička so zadržaným vodičským preukazum sadnúť do auta, pričom nezvládla riadenie a vrazila do betónového múrika. Mladý muž nemal šancu prežiť.