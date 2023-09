Vláda by mala zrušiť mimoriadnu situáciu v súvislosti s KORONAVÍRUSOM, tvrdí Pellegrini

Peter Pellegrini (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Vláda by mala zrušiť mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou, na pomoc by mala vyslať armádu a mala by obmedzovať nelegálnych migrantov na slobode. Zároveň by mala odvolať policajného prezidenta Štefana Hamrana, ktorý situáciu s nelegálnou migráciou nezvládol. Uviedol to predseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini po utorkovom stretnutí s premiérom Ľudovítom Ódorom.