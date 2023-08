O nájomné byty je obrovský záujem: Najväčší na západnom Slovensku, favoritom sú dvojizbové byty

Nájomné byty pomôžu aj mladým rodinám. (Zdroj: gettyimages,com)

BRATISLAVA - Projekt nájomných bytov z dielne Sme rodina nezostal iba v rovine predstáv, ale intenzívne sa na ňom pracuje. Predstavitelia hnutia však pripomínajú, že to nejde zo dňa na deň. V prvom rade bolo potrebné dosiahnuť zmenu stavebného zákona, čo sa podarilo po vyše 40 rokoch. Následne pripraviť a v parlamente presadiť úplne nový zákon o štátom podporovanom nájomnom bývaní. Každopádne, dnes sú už podpísané zmluvy s prvými dvoma investormi na výstavbu nájomných bytov. Projekty od nich sa pripravujú a mali by byť predložené v najbližších mesiacoch.

Téma nájomných bytov rezonuje v spoločnosti už nejaký čas a ukazuje sa, že o takúto formu bývania je naozaj záujem. Veľkou prekážkou bol predchádzajúci stavebný zákon, na zmenu ktorého si žiadna z doterajších vlád netrúfla a presadiť nový zákon sa podarilo až teraz práve hnutiu Sme rodina.

Štátom podporované nájomné bývanie výrazne uľahčí život ľuďom s nižšími a strednými príjmami, ktoré nedosiahnu na hypotéku alebo by im príliš zaťažila rodinný rozpočet. Samozrejme, musia dokázať platiť nájomné. „Nejde ale o sociálne byty,“ zdôrazňuje Štefan Holý zo Sme rodina. Nájomné byty ocenia napríklad ľudia, ktorí sa budú môcť presťahovať za prácou aj s celou rodinou bez toho, že by museli predať nehnuteľnosť vo svojom rodisku. A určite mladé začínajúce rodiny.

„Hlavnou výhodou nájomného bývania je štátom regulovaný nájom. Jeho výšku schválila slovenská vláda, pre investorov je záväzná a zvyšovať sa v budúcnosti bude len o infláciu. Nájom v týchto bytoch bude približne o 30 % nižší ako splátka hypotéky za rovnaký byt,“ hovorí predseda hnutia Sme rodina B. Kollár.

Prvé projekty predložia do pár mesiacov, spustia aj záväznú registráciu

Najväčší predbežný záujem o nájomné byty prejavili ľudia vo veku od 25 do 35 rokov, čo je hlavná cieľová skupina projektu. V súčasnosti Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) eviduje už 19 000 žiadostí. Vyhráva západné Slovensko, Bratislavský kraj a dvojizbové byty. Prvé projekty by mali uzrieť svetlo sveta do pár mesiacov a zároveň by mala byť spustená záväzná registrácia, kde si už bude môcť záujemca záväzne rezervovať byt podľa svojich preferencií.

Systém bude fungovať tak, že ‚vo chvíli registrácie mu bude pridelená tzv. časová známka, to je dátum a presný čas záväznej registrácie. Kto sa prvý prihlási o byt a zároveň splní kritériá, ten sa stane nájomníkom. Ak sa prvý o byt prihlási niekto, kto nesplní kritériá, nájomníkom sa stane druhý v poradí, ktorý si byt rezervoval, ak spĺňa kritériá. Byty neprideľuje zamestnanec agentúry, ale systém.

Kto sa môže o nájomný byt uchádzať?

O nájomné bývanie sa môže uchádzať každý, kto má trvalý, prechodný alebo obdobný pobyt na území Slovenskej republiky. Dôležitú úlohu zohráva príjem, ktorého dolná hranica je maximálny nájom za byt plus životné minimum na členov domácnosti a horná hranica je 8-násobok životného minima na členov domácnosti. Znevýhodňujúcim kritériom je vlastníctvo nehnuteľnosti určenej na trvalé bývanie v rovnakom okrese, kde žiada o nájomný byt. Takýto uchádzač sa v okrese, kde vlastní nehnuteľnosť, automaticky dostane na koniec zoznamu. Záujemcovia, ktorí sú vedení ako dlžníci na daňovom úrade, na verejnom zdravotnom poistení a sociálnom zabezpečení, prípadne majú exekúciu a nespĺňajú príjmové finančné kritériá, sú diskvalifikovaní.

Štandard nájomných bytov

Byty sa budú dodávať v štandarde s balkónom, od jednoizbových s výmerou 27 metrov štvorcových až po štvorizbové s výmerou 85 metrov štvorcových. Maximálny čistý nájom bez servisných poplatkov bude vo výške 35 % priemernej mzdy v kraji.

Pre porovnanie, napríklad mesačný nájom za dvojizbový byt v Bratislavskom kraji bez servisných poplatkov, energií a vrátane príspevku zamestnávateľa vyjde na 399 eur oproti hypotéke vo výške 767 eur, teda o 48 % menej. V Prešovskom kraji nájomca za dvojizbový byt zaplatí nájom 182 eur oproti hypotéke vo výške 631 eur, čo je menej až o 71 %.

Pilotný projekt prinesie 9 000 nových bytov

Po tom, ako vláda schválila prvé zmluvy s investormi, poisťovňou Kooperativa a rakúskou spoločnosťou WBG, by pilotný projekt mal priniesť asi 9 000 bytov za 1,5 miliardy eur. Štefan Holý pripomína, že dnes na Slovensku chýba vyše 514-tisíc bytov a z nich približne 40 % má potenciál nájomného bývania. Systém je nastavený tak, že nijako neobmedzuje počet nájomných bytov ani ho nereguluje. Jediným kritériom je dopyt. Časť z budúcich nájomníkov využije nájomné byty ako štartovacie, časť v nich v nich bude bývať po celý život. Podobne to funguje v Škandinávii alebo v nemecky hovoriacich krajinách. Ľudia sa nemusia obávať, že budú k dispozícii iba v krajských alebo veľkých mestách, vznikať by mali všade tam, kde bude záujem.

