Ďalší otrasný prípad v Dolnom Kubíne: Kňaz od 12-ročnej školáčky vyžadoval orálny sex!

Ilustračné foto (Zdroj: pixabay)

Ďalší kňaz, ktorý dlhé roky pôsobil v Dolnom Kubíne, ide pred súd. Peter čelí obžalobe zo zneužívania vtedy len 12-ročnej školáčky, od ktorej vyžadoval orálny sex a potom ju zobral na spoveď. O prípade informovala televízia Markíza. "My sme boli na škole, bola som šiestačka na cirkevnom gymnáziu a on tam bol hlavný kňaz. Mne to bolo odporné, ako aj všetci o tom hovorili," hovorí dievča.

Idem pritom už o druhý prípad zneužívania detí kňazom v Dolnom Kubíne. Pred súd sa predtým postavil iný kňaz, ktorý zneužíval iné dievča. Prokuratúra v Dolnom Kubíne mu dala podmienku na tri roky, rovnako chcela dohodu o vine a treste uzavrieť aj s Petrom. Spis si na dopracovanie vyžiadala Generálna prokuratúra.

archívne video

Kňaz Jaroslav Klíč v kázni o LGBTI+ komunite po tragédii na Zámockej (Zdroj: YouTube)

"Mal by ísť do basy na tvrdo, nie dostať podmienku, veď to je výsmech. On spôsobil traumu na celý život. Nie niekoľko rokov, ale celý život," povedalo dievča pre televíziu.