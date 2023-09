Virálny trend na sociálnych sieťach: Po filme Barbie prichádza ďalšia novinka, tentokrát sa týka botoxu!

Ilustračné foto (Zdroj: thinkstock.com)

BRATISLAVA – S filmom Barbie prišla na Slovensko záplava ružovej a naplnené kinosály do prasknutia. Sociálne siete boli obsadené Barbie témou a tá neobišla ani svet skrášľovania a plastickej chirurgie. Aký je najnovší trend nazývaný „Barbie botox“?

Nový trend s názvom „Barbie botox“ si získal popularitu najmä na sociálnej sieti TikTok, pretože mnohí ľudia podstupujú procedúru, ktorá zabezpečí, že budú mať opticky predĺžený krk a zmenšené ramená. Takto sa snažia o napodobňovanie práve ikonickej Barbie, ktorú vo filme znázornila herečka Margot Robbie.

Neuveriteľný trend na TikToku

Hashtag barbiebotox má na TikToku neuveriteľných 9,4 milióna zobrazení. Podobný zákrok a výsledky, ktoré priniesol sa dajú vyhľadať aj pod hashtagom traptox, ktorý má ešte viac zobrazení, a to 22,5 milióna. Práve počas tejto procedúry je botox vstrekovaný do trapézových svalov a účinkuje tak, že blokuje nervový signál, ktorý spôsobuje preťaženie svalov, pričom celé to trvá iba niekoľko minút.

Výsledok nie je viditeľný hneď

Barbie vzhľad prichádza po určitom čase, pretože botox uvoľňuje svaly a dochádza k svalovej atrofii. Práve tá spôsobuje, že oblasť ramien sa zdá byť zoštíhlená a výsledkom je aj predĺženie krku. Ak ste niekedy podstúpili nejakú kozmetickú procedúru, viete, že výsledok nie je okamžite prítomný. Podobne to je aj pri tejto procedúre. Úplný účinok Barbie Botoxu nie viditeľný hneď, ale až po cca dvoch týždňoch, kedy sa naplno prejavia výsledky.

Účinky vo všeobecnosti trvajú od štyroch do šiestich mesiacov a faktory ako metabolizmus a každodenný životný štýl môžu ovplyvniť životnosť procedúry. Tejto novinke sa neubránila ani slávna a kontroverzná Kim Kardashian, ktorá v jednej epizóde ich rodinnej šou odhalila, že nemôže kvôli tomu spievať. Práve to spôsobil botox, ktorý mala v tom čase napichaný v oblasti krku.