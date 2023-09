Hubárska sezóna je v plnom prúde: Niektorých chýb sa dopúšťajú aj skúsení hubári, nerobte to aj vy!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA – Koniec leta a začiatok jesene odjakživa patrí hubárčeniu. Skoré ranné prechádzky po horách majú svoje čaro. Ak pri tom nájdete aj niečo pod nohami, pocit z prechádzky bude ešte lepší. Nemali by ste sa však dopustiť chýb, ktoré robia aj skúsení hubári. Tieto sú to!

Ak sa môže niečím Slovensko chváliť, tak sú to naše hory. Poklady, ktoré v nich rastú sú iba čerešničkou na torte. Hubárčenie je skvelým koníčkom, ktorým si zlepšíte svoju kondíciu a v lese prevetráte aj hlavu, čo je úžasná psychohygiena. Aby ste si však pri konzumácii húb neublížili, mali by ste sa pri ich zbere dobre vyznať alebo ísť s niekým, kto rozozná jedlý hríb od jedovatého.

Sledujte každý svoj krok

Poznáte ten známy pocit nadšenia, keď po vkročení do hory nájdete prvý hríb. Tento elán by ste mali ale krotiť. Vždy si myslíme a pobehujeme okolo miesta nálezu s tým, že určite pri ňom nájdete aj ďalší. Dávajte si pozor na každý krok! To, že jeden hríb tam už vyrástol neznamená, že stihli aj ostatné. Pri veľa krokoch v okolí môžeme udupať zárodky, ktoré ešte nestihli vyrásť. Premýšľajte nad každým krokom.

Nezbierajte juniorov

Zbieranie malých húb je naozaj riskantný čin. Nielenže huba ešte nie je dobre vyvinutá, ale môže vás aj poriadne prekvapiť. Práve tie drobné znaky, ktoré sú kľúčové pri rozoznávaní húb, nie sú viditeľné a tým pádom môžete pozbierať aj také huby, ktoré by ste v konečnom dôsledku iba obišli. Pre skúsených hubárov je tento tip zbytočný, ale pre hubára-nováčika je život zachraňujúci.

Igelitové tašky nechajte v obchode

Veľa ľudí sa dopúšťa rovnakej chyby – zbiera huby do igelitovej tašky. Toto je začiatočnícka chyba, ktorú by ste nemali NIKDY robiť. Na zber húb by sa mal výlučne používať iba prútený košík, ktorý predĺži životnosť hríbom a vydržia cestu domov. Taktiež nie sú vhodné ani papierové tašky, igelitové sú úplne nebezpečné. V nepriedušných taškách sa hríby rýchlo zaparia a zvlhnú.

Vykrútiť alebo vyrezať?

Existujú dva tábory hubárov – jeden tvrdí, že správny je ten zber húb, pri ktorých ich z pôdy treba vykrútiť. Druhý tábor hovorí o vyrezávaní a zanechaní určitej časti v pôde. Doteraz však neexistuje potvrdenie tej teórie, že huby treba odrezávať nožom. Navyše, pokiaľ vyberieme z pôdy celý hríb, predídeme tomu, že by sme si nevšimli dôležité rozoznávacie znaky.

Zbierajte iba istotu

Najvážnejšiu chybu, akej sa môžete pri hubárčení dopustiť a môže mať smrteľné následky, je zber húb, ktoré na 100% nepoznáme. Veľký pozor by ste si mali dať najmä na muchotrávky, špeciálne na muchotrávku tigrovanú, ktorá sa podobá veľmi chutnej bedli vysokej. Základným pravidlom, ktoré ho by sa mal držať každý hubár, je zbierať iba také huby, ktoré na 100% poznáme. Pokiaľ sa vám na nej niečo nezdá, nechajte ju radšej v lese.

Uškodiť môže aj skladovanie

Tráviace problémy, ako sú hnačka alebo zvracanie, môže spôsobiť nesprávne skladovanie alebo nesprávna úprava. Po príchode z lesa by ste nemali strácať čas a odložiť nazbierané huby do chladničky. Aj tam sa môžu šíriť plesne, ktoré zničia nazbierané hríby. Najlepšie, čo môžete s hubami spraviť, je ich vysušiť, zamraziť alebo naložiť do tuku. Vec, ktorú by ste NIKDY nemali robiť, je jesť ich surové!

