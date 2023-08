Nová doba: Žena z Košíc chcela ísť k lekárovi, zarazil ju tento extra poplatok, odmietli ju vyšetriť!

Ilustračné foto (Zdroj: Gettyimages.com)

KOŠICE - Na toto teda rozhodne nebola pripravená, nečakala to a rozhodla sa protestovať. Reč je o žene z východu Slovenska, ktorá chcela navštíviť lekára, no na dverách ambulancie ju prekvapil nepríjemný oznam. Pacienti si po novom musia hradiť netradičný poplatok, ktorí podľa všetkého dotyčná ambulancia potrebuje na drahé energie. Má vôbec ambulancia na niečo také právo a čo sa stalo ďalej?

Päť eur na energie

Na bizarný prípad z východu upozornil košický Korzár. Príspevok na podobné výdavky má byť pritom zo strany pacientov za bežných okolností dobrovoľnou záležitosťou a lekár si ju nemá čo vymáhať. Preto Kristínu prekvapilo, keď tento oznam našla na dverách rehabilitačnej ambulancie v Poliklinike Sever v Košiciach. O poplatku sa dozvedela už cez telefón od sestričky, keď si chcela zarezervovať termín vyšetrenia. Tento "povinný vstupný poplatok" je vo výške piatich eur a má byť určený na hradenie výdavkov za energie konkrétnej ambulancie.

"Keď som sa spýtala, za čo je tá platba, vysvetlili mi, že za energie. Povedala som im, že si to preverím, a keď to nebude povinné, nebudem to platiť," popisuje svoj zážitok Kristína.

Poplatok sa rozhodla podrobiť analýze

Kristína sa však celú situáciu rozhodla riešiť cez Košický samosprávny kraj na odbore zdravotníctva, kde sa na poplatok pýtala. Tam jej povedali, že ide o dobrovoľný poplatok, ktorý nemá čo lekár vynucovať. Následne sestričku informovala, že nič platiť nebude, no reakcia ju zarazila. Vraj ju neošetria!

"Vysvetlili mi, že poplatok zaviedol majiteľ, a kto nie je ochotný zaplatiť, zdravotnú starostlivosť mu neposkytnú," pokračuje Kristína. Bizarná situácia naberá ešte väčší rozmer, keď sa sestrička priznala, že poplatok už pýtajú od marca a "s jeho zaplatením bol problém len raz". "Hovorila som aj staršiemu pánovi v čakárni, že poplatok je dobrovoľný. Povedal, že to zaplatil, pretože mu povedali, že sa to musí. Nie je to veľa peňazí, ale ide o princíp," hovorí.

O dobrovoľnom poplatku paradoxne hovorí aj sám prevádzkar ambulancie

Celá situácia ohľadom poplatku už začína vyzerať poriadne paradoxne, keďže Košičanka kontaktovala aj firmu Cumulus, s.r.o. Tá sa stotožnila s názorom kraja. "Aj tam mi povedali, že ma nikto nemôže nútiť zaplatiť. Keď som sa pýtala, aké mali právo odmietnuť mi zdravotnú starostlivosť, odkázali ma na lekára, ktorý to má celé na starosti, ale nedovolala som sa mu," posťažovala sa Košičanka.

Celú situáciu následne vysvetlil až garant zariadenia, lekár Vojtech Popík. Podľa neho inak nie je možné prevádzku ambulancie udržať. "Naše ambulancie nie sú každoročne oddlžované, ako sú oddlžované štátne zdravotnícke zariadenia. Rovnako aj opatrenia vlády týkajúce sa zvýšenia platov koncom roka 2022 sa týkajú len štátnych nemocničných zariadení," hovorí.

Podľa neho spomínaný poplatok nie je za výkon liečebno-preventívnej starostlivosti, ale za samotné "prežitie" ambulancie a ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti.