Panika na východe: Muž sa vyhrážal ohňom, neverili, že by toho bol schopný, matka a dieťa museli vyskočiť z okna!

Muž sa odhodlal k podpaľačstvu. (Zdroj: Gettyimages.com)

SNINA - Do poslednej chvíle si netrúfli povedať, že by bol niečoho podobného schopný, no nakoniec sa celá situácia zmenila na boj o prežitie. Reč je o traumatizujúcom zážitku z horného Zemplína, kde sa v meste Snina odohrala hrôza, ktorú poznáme len z kriminálnych filmov. Muž sa žene s malým dieťaťom vyhrážal podpaľačstvom, no jeho reči neboli len plané sľuby hrôzy. Nakoniec urobil niečo hrôzostrašné.