Napätie by sa dalo krájať, výsledky PRIESKUMU hovoria jasne! Kartami vo voľbách zamieša TÁTO skupina ľudí

(Zdroj: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Getty Images, Agentúra AKO pre TV JOJ Na Hrane)

BRATISLAVA – Do volebného víkendu zostáva už len päť týždňov a napätie na politickej scéne by sa dalo doslova krájať. O tom, či jednotlivé strany prejdú bránami parlamentu, môžu rozhodovať len desatiny percent a tak sa každý hlas počíta. Dnes to však vyzerá tak, že nie každá strana sa môže pýšiť stabilnou voličskou základňou. Niektorí politici sa budú musieť len pár dní pred voľbami o priazeň svojich voličov pobiť, odhalil prieskum agentúry AKO pre reláciu TV JOJ Na Hrane.

archvívne video

Erik Tomáš v rozhovore zareagoval na Ficov štipľavý status, a tiež prezradil postoj k progresívcom (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

O tom, aké pevné je rozhodnutie priaznivcov jednotlivých strán k voľbe svojho favorita hovorí prieskum agentúry AKO. Tá zisťovala, ako veľmi sú voliči presvedčení o správnosti svojej voľby. Podľa jeho výsledkov sa najstabilnejšou voličskou základňou môže popýšiť strana Smer-SD, pri ktorej je až 65% voličov jednoznačne rozhodnutých pre voľbu tejto strany. O lojalitu svojich sa nemusí báť ani koalícia OĽaNO a priatelia, u ktorých je až 58% voličov jednoznačne presvedčených o svojej voľbe. Skalnou základňou sa napokon môžu pochváliť aj strany SNS (52%) a Republika (50%).

Strane Progresívne Slovensko by svoj hlas s istotou odovzdali dvaja z piatich voličov (38%). Každý tretí volič je skalopevne presvedčený o voľbe strany KDH (34%) a podobne je na tom aj Pellegriniho Hlas-SD (31%). Najprelietavejších voličov zo sledovaných strán majú liberálna SaS, ktorej by svoj hlas s istotou odovzdalo len 26% voličov a Kollárova Sme rodina, ktorej istá voličská základňa predstavuje len jedného z piatich voličov (19%).

(Zdroj: Agentúra AKO pre TV JOJ Na Hrane)

Strana SaS je obľúbenou druhou voľbou, volební favoriti však nezaostávajú

Aj keď sa podľa posledných prieskumov Sulíkova SaS nemôže pýšiť práve najprívetivejším výsledkom, podľa odpovedí na otázku: „Ak by bola možnosť voliť do parlamentu dve politické strany, ktorú by ste volili?“ by bola liberálna Saska obľúbenou dvojkou. Svoj „druhý hlas“ by jej odovzdalo až 9,8% opýtaných. S podobným výsledkom pri možnosti „druhej voľby“ by sa umiestnili aj strany Smer-SD (9,7%) a Progresívne Slovensko (9,5%).

(Zdroj: Agentúra AKO pre TV JOJ Na Hrane)

Ako obstojná druhá voľba by podľa tisícky respondentov obstála aj SNS, ktorej by svoj druhý hlas odovzdalo 7,5% voličov, či strana Hlas-SD s potenciálnym ziskom 4,9% zhodne so stranou Republika. Druhou voľbou pre 4,4% opýtaných by boli strany Sme rodina a KDH. S obstojným ziskom druhých hlasov by sa uživili aj strany Demokrati (4,1%), OĽaNO a priatelia (4,0%), Modrí, Most-Híd (1,8%) a Kotlebovci-ĽSNS (1,2%) so stranou Aliancia (1%).