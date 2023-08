V Banskej Bystrici bude 78 okrskov: O prenosnú volebnú urnu treba požiadať

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BANSKÁ BYSTRICA - Počas volieb do Národnej rady SR, ktoré sa uskutočnia 30. septembra od 7.00 do 22.00 h, bude na území mesta Banská Bystrica zriadených 78 volebných okrskov. Obyvatelia môžu zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, požiadať o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky.