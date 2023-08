V okresnej nemocnici od septembra rušia urgentný príjem: Kto sa postará o pacientov?

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Caiaimage/Martin Barraud)

APS bude pre pacientov k dispozícii v pracovných dňoch od 16.00 do 22.00 h a cez víkendy a dni pracovného pokoja od 7.00 do 22.00 h. "Rovnako sme sa s Bratislavským samosprávnym krajom a mestom Malacky dohodli na predĺžení fungovania chirurgickej príjmovej ambulancie," uviedol riaditeľ nemocnice Miroslav Kočan. Tá bude pre pacientov k dispozícii denne od 7.00 do 22.00 h. Interná príjmová ambulancia bude aj naďalej fungovať ako doteraz v pracovných dňoch od 7.00 do 15.00 h.

Urgentný príjem v Nemocnici Malacky mal pre nedostatok personálu pôvodne skončiť 31. mája. Na jeho predĺžení do konca augusta sa nemocnica dohodla s Ministerstvom zdravotníctva SR v máji.