Konflikt dvoch predsedov na internete: Tvrdý odkaz Šimečku a mysteriózna fotka s Hamranom, ktorá vyvolala vášne!

BRATISLAVA - Je veľmi divoké predvolebné obdobie. Posledné akcie NAKA vo veľkom zasiahli do kampane a azda nikto z doteraz opozičných strán nepochybuje, že posledné kroky tímov, ktoré má pod záštitou policajný prezident Štefan Hamran, budú mať na voľby priamy vplyv. Iný názor zastávajú strany ako Progresívne Slovensko, ktoré je nimi konštantne obviňované, že tieto zásahy sú aj v prospech PS. Michal Šimečka ako líder PS dokonca posiela kritikom odkazy formou videa. Na taký odkaz už však zareagoval aj predseda národnej rady.

Boris Kollár o raziách NAKA: Ak by som chcel pomôcť Ficovi, nerobil by som to inak (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Všetky vášne vyvolala fotografia, ktorú na sociálnej sieti zverejnil predstaviteľ Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok, ktorá zobrazuje terajšieho prezidenta policajného zboru Štefana Hamrana v citlivej blízkosti vtedajšieho predsedu koalície PS/Spolu v roku 2019 počas kampane. Podľa opozičných strán má aj tento záber navodzovať dojem, že aktuálne kroky NAKA sú istým spôsobom zviazané s tým, ako sa má súčasná situácia pozitívne profilovať práve pre stranu Progresívne Slovensko.

Fotka nič nedokazuje, bola to verejná akcia, mieni Šimečka

Terajší predseda PS Michal Šimečka (pričom bývalý predseda Michal Truban opäť za tento subjekt kandiduje na treťom mieste) odmietol, že by bolo za stretnutím Trubana a Hamrana z roku 2019 niečo viac. "Zachytil som ale, že v televíznej relácii Boris Kollár a Robert Fico operujú fotkou, kde je Mišo Truban so Štefanom Hamranom 4 roky dozadu. Tak som len chcel povedať pánovi Ficovi a Kollárovi, že rozumiem, že im sú bližšie fotky s Piťom, s Bödörom a s Výbohom. Ale tu ide o verejnú akciu. Tuším to bolo na stretnutí PS/Spolu v Komárne, kde mohol prísť každý a aj zo zvedavosti sa pristaviť a nešlo o žiadny snem," bráni sa terajší predseda PS Šimečka.

Rázna odpoveď Kollára, pán Šimečka, klamať sa nemá

Videoodkazom odpovedal Šimečkovi sám spomínaný líder Sme rodina Kollár. "Vidím, že trafená hus zagágala. Vyrušilo vás, že som ukázal fotku, kde je pán Hamran s pánom Trubanom. Ja tvrdím, že to je váš človek. Aj teraz je prepojený s PS. Hovoríte na tom odkaze, že tá fotka vznikla niekde v Komárne a že tam išiel len okolo. Pán Šimečka, klamať sa nemá, klamať sa nemá," začal Kollár. Podľa Kollára by sa mal šéf PS priznať s tým, že sám Miroslav Beblavý ako bývalý partner pre PS pre konkurenčný denník priznal, že Hamranovi, ako vtedajšiemu vedúcemu LYNX komanda ponúklo post ministra vnútra, ak vraj bude PS vo voľbách úspešné.