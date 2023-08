V Bratislave opäť úradujú zlodeji: Pozor na pivničné priestory! Ľuďom ukradli bicykle, nepohrdli ani alkoholom

(Zdroj: Tip čitateľa)

Snáď nikto by nechcel zažiť to, že mu do práce zavolajú policajti s tým, že sú práve v mieste vášho bydliska a riešia krádež. Presne to sa stalo našej čitateľke. Tej muži zákona zavolali v utorok okolo obeda a oznámili jej, že sa niekto vlámal do niekoľkých pivníc a jednou z nich bola aj tá jej.

"Bežala som hneď domov preveriť, či, resp. čo zmizlo. Ukradli bicykel z uzamknutej kobky, na ktorej kliešťami precvakli zámok. Susedovi odcudzili nejaké fľaše s alkoholom, ďalšiemu debničku s náradím," povedala pre Topky čitateľka s tým, že zlodeji sa nedostali do všetkých pivníc, no pokúšali sa o to. Dodala, že bolo podané trestné oznámenie.

(Zdroj: Tip čitateľa)

(Zdroj: Tip čitateľa)

archívne video

Polícia chytila vykrádačov bytov v Bratislave: AUTENTICKÉ video (Zdroj: Polícia - Bratislavský kraj)

"Vo vami uvedenom prípade poverený príslušník Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V začal trestné stíhanie pre prečin krádeže. Podľa doposiaľ zistených informácií v čase od 20:00h dňa 13.08.2023 do 06:00h dňa 15.08.2023 sa neznámy páchateľ vlámal do pivničných priestorov v bytovom dome na Gessayovej ulici," povedala pre Topky bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Ak si nechávate bicykle či iné veci v pivničných priestoroch, poriadne si ich zabezpečte. Na škodu nie je ani kamera nad hlavným vchodom do bytového domu.