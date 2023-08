Strašný nález v Košiciach: V aute na zadnom sedadle bol mŕtvy muž! Mal strelné poranenia

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Bratislavský kraj)

Telo muža v aute sa našlo v blízkosti nemocnice. Malo strelné poranenia a ležalo na zadnom sedadle v zaparkovanom aute medzi garážami. Informuje o tom televízia Joj. Muž sa, pravdepodobne, sám zastrelil. Na miesto prišla okamžite polícia, no nevedeli sa dostať do auta, preto museli na pomoc zavolať hasičov. Tí dvere otvorili, no žiaľ, už bolo neskoro a mužovi nedokázali pomôcť.

"Žiaľ, vyslaní záchranári už mužovi pomôcť nedokázali, lekár musel konštatovať smrť," uviedla pre televíziu hovorkyňa operačného strediska Alena Krčová. "Jedná sa o 56-ročného pacienta so strelným poranením s následkom smrti. Všetko nasvedčuje pre samovraždu, ale ako to v skutočnosti bolo ukáže až nasledovné vyšetrovanie policajným zborom, resp. zdravotno bezpečnostná pitva," uviedol obhliadajúci lekár Otto Mižík.

Televízia informuje, že pred skutkom poslal muž svojej dcére aj email, dôvod svojej samovraždy však nenapísal. V aute sa našla aj strelná zbraň a na prednom sedadle bol položený obraz s podobizňou jeho otca. Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.