Zástupcovia rezortov začali stretnutia o možnom odvolaní mimoriadnej situácie pre KORONAVÍRUS

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Zástupcovia ministerstiev rokovali vo štvrtok na Úrade vlády (ÚV) SR o vplyve prípadného odvolania mimoriadnej situácie pre pandémiu COVID-19. Išlo o prvé stretnutie pracovnej skupiny. Prvé výsledky by mohli prísť počas niekoľkých týždňov. Uviedol to hovorca premiéra Ľudovíta Ódora Peter Majer.

"Naším cieľom je najmä to, aby prípadné zrušenie mimoriadnej situácie nemalo negatívny vplyv na občanov. Prvé výsledky by sme mohli mať na stole v priebehu niekoľkých týždňov," pripomenul Majer. Pracovná skupina je zložená zo zástupcov legislatívnych či právnych oddelení ministerstiev. "Stretnutie má odpovedať na otázku, aký vplyv by prípadné odvolanie mimoriadnej situácie malo na ich činnosť alebo všeobecne, život na Slovensku," dodal hovorca.

Premiér v stredu (9. 8.) ozrejmil, že je snaha zrušiť mimoriadnu situáciu, ale nie spôsobom, ktorý by poškodil ľudí odkázaných na pomoc. Poukázal pritom na to, že niektoré opatrenia či odklady splátok sú na daný mimoriadny stav naviazané. Mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 vyhlásila vláda od 12. marca 2020. V súčasnosti na Slovensku platí aj mimoriadna situácia pre hromadný prílev cudzincov v súvislosti s vojnou na Ukrajine.