Možný koniec mimoriadnej situácie pre KORONAVÍRUS sa bude riešiť vo štvrtok

"Všetky ministerstvá budú hovoriť o tom, ako by to zasiahlo do ich chodu, kompetencií. Je snaha to zrušiť, ale nie je snaha to zrušiť tak, aby sme poškodili niektorým ľuďom, ktorí pomoc potrebujú," uviedol. Poukázal pritom na to, že niektoré opatrenia či odklady splátok sú na daný mimoriadny stav naviazané. "Keď nič iné, tak my to musíme prehodiť na druhý mimoriadny stav, ktorý existuje," dodal.

Minister zdravotníctva Michal Palkovič skonštatoval, že v tejto veci sú v aktívnej komunikácii s úradom vlády. "Za náš sektor môžeme povedať, že máme riešenia, no nie je to vec len ministerstva zdravotníctva," uzavrel.

Mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 vyhlásila vláda od 12. marca 2020. V súčasnosti na Slovensku platí aj mimoriadna situácia pre hromadný prílev cudzincov v súvislosti s vojnou na Ukrajine.