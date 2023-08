Tradiční kresťania sa pustili do ďalšieho filmu: Feministická a LGBTQ+ propaganda! Úlohou ženy je byť matka

Populárny film Barbie vraj zabíja tradičné hodnoty (Zdroj: FB/Slovenský dohovor za rodinu)

BRATISLAVA - Film Barbie, ktorý mal nedávno premiéru v slovenských kinách, je aktuálne veľmi populárny nielen medzi mladými ľuďmi. To však prekáža kresťanom z hnutia Slovenský dohovor za rodinu, ktorý ho kritizujú pre, podľa nich, propagáciu feminizmu a LGBTQ+ komunity.

Po knihách a filmoch o mladom čarodejníkovi Harrym Potterovi, ktoré patria nepochybne medzi jedný z najúspešnejších, slovenským tradičným kresťanom prekáža ďalší filmový hit. Tentokrát ide o film Barbie, ktorý mal nedávno premiéru v slovenských kinách. Podľa hnutia Slovenský dohovor za rodinu film propaguje homosexuálov, feminizmus a hovorí o tom, že "hlavou je žena a muži sa len podriaďujú".

"Film Barbie obhajujú aj niektorí slepí liberálni kresťania, ktorí nevidia na ňom nič zlé. Napriek tomu každý súdny človek vidí, že do detských nevinných duší, ktoré ešte nedokážu kriticky uvažovať ako dospelí, film Barbie zasieva ideologické, feministické a neomarxistické myšlienky, ktoré rozhodne neslúžia na budovanie ich svedomia, či morálky. Naopak – učia ich mysleniu kniežaťa tohto sveta," píše sa na blogu Slovenského dohovoru za rodinu. Ten kritizoval aj samotnú bábiku Barbie, pretože podľa kresťanov by sa deti, špeciálne dievčatá, mali hrať s bábikami - bábätkami, ktoré ich pripravia na rolu, ktorá im je "súdená". A teda byť matkami.

Naopak, Barbie podľa nich "nebude kúpať, kŕmiť a prebaľovať. Barbie potrebuje auto, svoj vysnený dom, oblečenie od Mattela a taktiež ponúka sexualitu – bábiku chlapa – Kena. Vplyv týchto hračiek nebuduje chápanie ženy ako matky ale zdôrazňuje životný štýl dospelých. Veľmi pekná, veľmi bohatá a veľmi nezávislá žena s telom modelky je už roky milovaná a obdivovaná dievčatami po celom svete".

Keď sa filmová Barbie vyberie do nášho sveta... bude to jazda!

Chápadlá Hollywoodu

Slovenský dohovor za rodinu sa ďalej zamýšľa nad tým, prečo je film Barbie "chválený a propagovaný mainstreamovými médiami". Na porovnanie uvádzajú film Sound of Freedom, ktorý je zas podľa nich, naopak, tými istými médiami podceňovaný a démonizovaný. Podľa nich za to môže posolstvo oboch filmov a "mediálne chápadlá Hollywoodu, od ktorých môžeme ďalej očakávať zlodejské a pedofilné brlhohy".

Portál Aktuality.sk uvádza, že snímke Sound of Freedom kritici spočiatku nevenovali veľkú pozornosť. Spája sa s prívržencami americkej krajnej pravice a politickej skupiny QAnon, ktorá je známa šírením absurdných konšpiračných teórii. Sound of Freedom je voľným spracovaním skutočného príbehu Tima Ballarda, významného zakladateľa organizácie zameranej na boj proti obchodovaniu s ľuďmi.

Portál uvádza, že samotný Ballard má za sebou viacero pochybných vyhlásení, ale prepojenie s politickou skupinou odmieta. Tak, ako aj Slovenský dohovor za rodinu, aj po svete sa šíria konšpirácie o tom, že film je zámerne sabotovaný Hollywoodom a americkou sieťou kín. Tá ho vraj odmieta vysielať. To poprel riaditeľ AMC Adam Aaron, podľa ktorého sú tieto tvrdenia birané. Len počas 8. júla Sound of Freedom videlo viac ako 100-tisíc ľudí v 570 rôznych krajinách. Podľa Slovenského dohovoru za rodinu má film posolstvo, ktoré nezapadá do mainstreamového videnia sveta.

A tým je, že:

Rodičia sú nevyhnutní

Tradičné rodiny sú základom

Skutoční muži bránia nevinnosť detí

Budúcnosť závisí od morálnych mužov silnej viery, ktorí majú dostatok odvahy chrániť svoje domovy a svoje deti

Kľúčový slogan je: Božie deti nie sú na predaj

Naopak, film Barbie podľa nich šíri, že:

Muži sú zbytoční

Tradičná rodina je nepodstatná

Čo robí ženu ženou je jej fyzická krása

Barbie môže byť každý, dokonca aj muž (doctor Barbie je trans)

Budúcnosť je feministická a sexuálne rozmanitá; ženy sú hlavy, muži sa podriaďujú

Kľúčový slogan: Ona je všetkým; on je len Ken, čo je podľa nich slabé slovo pre „je proste dobrý v sexe.