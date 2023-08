REBRÍČEK, v ktorom Bratislava totálne pohorela: Desiata najhoršia! V tomto sa musí jednoznačne zlepšiť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Poisťovacia spoločnosť sa pozrela na to, ako sa spí v jednotlivých hlavných mestách krajín OECD. Hodnotila pritom oblasti ako znečistenie ovzdušia, tma a ticho v noci, kvalitu zelených plôch a parkov, priemerný týždenný odpracovaný čas na osobu, bezpečnosť prechádzky samého človeka v noci a miera kriminality.

Víťazom je Bern vo Švajčiarsku

Najlepší spánok podľa rebríčka ponúka švajčiarsky Bern, a to vďaka nízkej úrovni znečistenia (6,7 bodu) a najnižšej miery kriminality (10). Druhé miesto obsadil islandský Reykjavík, ktorý získal veľmi vysoké skóre za to, že je to veľmi tiché mesto bez svetelného znečistenia. K dobrému hodnoteniu prispel aj fakt, že v Reykjavíku ľudia v priemere pracujú len 27,9 hodiny týždenne. A menej hodín strávených prácou znamená viac času na ďalšie aktivity a celkovo menej stresu, čo výrazne zlepšuje kvalitu spánku. Tretie skončili Helsinki vo Fínsku, ktoré sa môžu pochváliť fantastickou kvalitou ovzdušia (9,9), zelených plôch (84,6) a vysokou mierou bezpečnosti (21,9).

Mestá, v ktorých sa spí najhoršie

Tento nelichotivý rebríček ovládla kolumbijská Bogota, a to najmä kvôli vysokej miere kriminality (79,1) a veľkému znečisteniu ovzdušia (76,6), čo zvyšuje pravdepodobnosť, že spánok ľudí bude narušený problémami s dýchaním. Druhým najhorším miestom pre spánok je Santiago v Čile z tých istých dôvodov ako Bogota. Nasledujú grécke Atény. Hodnoty znečistenia ovzdušia síce v tomto meste nie sú až také vysoké, zato kvalita zelených plôch je tam podľa hodnotiteľov suverénne najhoršia.

No a za zmienku určite stojí aj fakt, že na desiatom mieste skončila Bratislava. V oblasti kvality ovzdušia dosiahla hodnotenie 34,9 bodu, kvality parkov a zelených plôch 58 a miery kriminality 64,1.