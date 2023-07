Horská záchranná služba zasahovala na Martinských holiach: Pri výstupe ferratou sa zranil Slovák

Ilustračné foto (Zdroj: Horská záchranná služba)

Úraz kolena ferrate na Martinské hole V poobedňajších hodinách dňa 30.7.2023 boli záchranári HZS požiadaní o pomoc pre... Posted by Horská záchranná služba on Sunday, July 30, 2023

Muž si pri výstupe privodil poranenie kolena. Záchranári mu na mieste poskytli neodkladnú zdravotnú starostlivosť, poranenú končatinu mu zafixovali a následne ho aj za pomoci lanovej techniky transportovali k terénnemu vozidlu, ktorým pokračovali do údolia. "Na vlastnú žiadosť pokračoval so svojimi známymi do nemocničného zariadenia," dodali horskí záchranári.



