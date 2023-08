Last minute pre záhradkárov! Riadky po už obratej zelenine viete ešte využiť: Tieto druhy môžete vysadiť aj teraz

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images )

BRATISLAVA – Pozabudli ste na nejaký druh zeleniny a spomenuli ste si naň až teraz? Nemusíte čakať do budúcej sezóny. Niektoré druhy stihnú vyrásť, aj keď ich nasadíte v polovici leta.

Júl je fantastický mesiac na siatie semien, keďže teploty pôdy aj vzduchu sú vysoké. Dlhé, teplé dni s dobrou úrovňou svetla urýchľujú proces klíčenia, čo vám pomôže predĺžiť sezónu pestovania na zeleninových záhonoch a zvýšiť zásoby na zimu. Nezabúdajte však na to, že vyššie teploty so sebou prinášajú aj suchšiu pôdu, a preto je potrebné dostatočné zavlažovanie.

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/brebca)

Repa

Ak chcete mať dostatočnú zásobu červenej repy na jeseň a prípadné aj zimu, neváhajte a vysaďte ju. Júl, prípadne začiatok augusta, je skvelý čas, kedy by ste sa do toho mali pustiť. Klasická červená repa alebo zmes Chioggiia (pruhovaná repa z cukrovej trstiny) či zlatá repa sú práve na takúto výsadbu vhodné. Potrebujú cca 50 až 55 dní a sú pripravené na konzumáciu. Pre super rýchlu obmenu záhrady môžete zvoliť aj odrodu baby, ktorá stihne vyrásť už za cca 40 dní.

Mrkva

Ak ste závislí na sladkej čerstvej mrkve zo svojej záhrady, určite si nenechajte ujsť čas, kedy ju stále stihnete zasadiť a zozbierať na jeseň. Odrody ako Bolero alebo Napoli vysaďte v júli a zber sa uskutoční v septembri a októbri. To im poskytne dokonalé prostredie pre rovnomerné klíčenie a rýchle založenie. Potom bude nasledovať obdobie, kedy si na nej budete môcť pochutnávať, prípadne ju uschovať a použiť v zime.

(Zdroj: Getty Images)

Kapusta

Jesenná kyslá kapusta, kimchi a iné fermentačné projekty začínajú júlovou kapustou. Toto obdobie teplého slnečného svitu je ideálne na zakladanie kapusty zozbieranej na jeseň. Niektoré druhy kapusty sú dokonca vhodné aj do veľmi chladných dní. Mnohým z týchto odrôd trvá úplne dozrievanie 80 až 100 dní. Takže ich výsadba v júli znamená, že v októbri budete mať chrumkavé, sladké hlávky kapusty. Ak chcete úrodu zbierať už v septembri, rozhodnite sa pre odrody Bilko alebo Rubicon.

Zelené fazuľky

Zelená fazuľka je letná a jesenná pochúťka, ktorá sa super jednoducho pestuje. Len 50 dní do dozrievania môžete v júli zasiať zelené fazuľky a v septembri si dať lahodný šalát alebo soté zo zelených fazúľ. Toto je tiež skvelý čas na zmrazenie akýchkoľvek doplnkov na sviatočné jedlá! Provider a Jade sú skvelé letné odrody, ktoré budú úrodné, kým s teploty neochladia.

(Zdroj: gettyimages.com)

Kel

Aj keď si možno kel predstavujete ako plodinu v chladnom počasí (zvyčajne je to tak), najlepší jesenný zber kelu začína letným výsevom. Novo nasadený alebo presadený baby kel nepredstavuje v horúcom počasí ani zďaleka také veľké riziko, že sa zrúti. Navyše, počas teplého a slnečného počasia dostane čas energeticky sa usadiť. To mu umožňuje stať sa mimoriadne odolným, keď príde chlad. Ak nemáte čas, pokojne počkajte do augusta a až potom vysaďte odolné odrody.

Šalát

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia sa šalát môže pestovať počas leta, ak si vyberiete svoje odrody a umiestnenie v záhrade. Odrody ako Salanova, Sparx alebo Green Star sú pozoruhodne odolné voči teplu. Veľmi dobre sa im darí, keď sú vysadené v čiastočnom tieni, napríklad vašich paradajok. Hlávkový šalát môžete vysievať aj pod tienidlom alebo vedľa mriežkovaných uhoriek. Pokiaľ je stále vlhkosť, júlový šalát bude chrumkavý a listnatý na septembrové alebo októbrové šaláty a sendviče.

(Zdroj: Getty Images)

Reďkovka

Reďkovky sú pravdepodobne najjednoduchšou zeleninou pre začiatočníkov. Ich rýchly rast ohromí aj toho najnetrpezlivejšieho záhradníka. Vyberte si odrodu odolnú voči teplu, ako je Sora, Pink Beauty, a zbierajte ich už koncom augusta. Podobne ako hlávkový šalát, aj reďkovke sa darí, keď sa vysieva v polotieni pod paradajkami. Pre dodatočnú vrstvu ochrany použite tenký radový kryt, aby sa blchy nedostali do vznikajúcich koreňov. Júl je tiež skvelý čas na siatie väčších reďkoviek zozbieraných na jeseň, ako sú daikony a reďkovky „melón“.

Neobmedzujte svoje záhradkárčenie na jarné mesiace. Využite dlhé slnečné júlové dni a založte si svoju obľúbenú jesennú zeleninu vopred. Zatiaľ čo mnohí záhradníci uviaznu v myšlienke, že jedna nasadená plodina a koniec sadenia, využite postupnú výsadbu na maximalizáciu svojich výnosov. To vám pomôže získať takmer nepretržitú zásobu vašich obľúbených ingrediencií. Len nezabudnite poskytnúť dostatok závlahy novozaloženým plodinám počas extra horúceho alebo suchého počasia.