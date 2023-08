Zázračná metóda alebo totálna hrôza? Všetko, čo potrebujete vedieť o prerušovanom pôste

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Prerušovaný pôst je stravovací plán, v ktorom sa 24 hodín rozdeľuje na pôst a jedenie podľa pravidelného rozvrhu. V posledných mesiacoch sa mnoho ľudí, dokonca aj známych osobností, stravuje podľa prerušovaného pôstu a časový harmonogram si upravuje podľa seba. Výskum ukázal, že stravovanie týmto spôsobom vám môže pomôcť zhodiť kilá alebo zvrátiť nejaké formy chorôb.

(Zdroj: Getty Images)

Mnoho diét sa zameriava na to, čo jesť, ale prerušovaný pôst je o tom, kedy jete. Pri tejto metóde jete len v presne stanovenom čase. Výskum ukázal, že pôst na určitý počet hodín každý deň môže mať zdravotné výhody. Neurológ z Johns Hopkins Mark Mattson študoval prerušované pôstovanie už 25 rokov. Tvrdí, že náš organizmus bol stvorený na to, aby bol schopný vydržať bez jedla niekoľko hodín alebo dokonca niekoľko dní.

Ako funguje prerušovaný pôst?

Existuje niekoľko rôznych spôsobov, ako vykonávať prerušovaný pôst, ale všetky sú založené na výbere pravidelných časových období na jedenie a pôst. Môžete napríklad skúsiť jesť len osem hodín denne a zvyšok sa postiť. Alebo sa môžete rozhodnúť jesť iba jedno jedlo denne dva dni v týždni. Existuje mnoho rôznych plánov prerušovaného pôstu.

Mattson tvrdí, že po hodinách bez jedla telo vyčerpá zásoby cukru a začne spaľovať tuky. Ide akoby o metabolické prepínanie. Prerušovaný pôst funguje tak, že predlžujete obdobie, kedy vaše telo spálilo kalórie skonzumované počas posledného jedla a začne spaľovať tuky.

(Zdroj: Getty Images)

Existuje niekoľko plánov prerušovaného pôstu

Na začiatok by bolo vhodné sa poradiť so svojím lekárov, ak trpíte nejakou chorobou alebo vás niečo trápi po zdravotnej stránke. Ak vám v tom váš zdravotný stav nebráni, môžete sa vrhnúť do stravovania podľa prerušovaného pôstu. Môžete si vybrať z niekoľkých spôsobov a rozhodnite sa, ktorý vám vyhovuje najviac. Či už zvolíte prístup, v ktorom je jedno šesť až osemhodinové obdobie stravovania každý deň. Najlepší spôsob na začiatok sú metódy 14/10 a 16/8. Prvé číslo vždy symbolizuje počet hodín pôstu, druhé číslo počet hodín, kedy môžete jesť.

Aj keď je pre niektorých ľudí ľahké držať sa tohto vzoru z dlhodobého hľadiska, jedna výskumná štúdia, ktorá nebola navrhnutá špeciálne na sledovanie vzoru prerušovaného pôstu, zistila, že obmedzovanie denného časového okna jedenia nezabráni priberaniu na váhe v priebehu času ani neprinesie významne výsledky pri chudnutí. Výsledky tejto štúdie ukázali, že zníženie počtu veľkých jedál alebo jedenie väčšieho množstva malých jedál môže súvisieť s minimalizáciou prírastku hmotnosti alebo dokonca so stratou hmotnosti v priebehu času.

(Zdroj: Getty Images)

Ďalší plán prerušovaného pôstu, známy ako prístup 5/2, zahŕňa pravidelné jedenie päť dní v týždni. Ostatné dva dni sa obmedzíte na jedno 500-600 kalorické jedlo. Príkladom by bolo, keby ste sa rozhodli jesť normálne každý deň v týždni okrem pondelka a štvrtku, čo by boli dni s jedným jedlom. Dlhšie obdobia bez jedla, ako je 24 hodinový pôst a viac, nemusia byť pre vás nevyhnutne lepšie a môžu byť nebezpečné. Príliš dlho bez jedenia môže v skutočnosti povzbudiť vaše telo, aby v reakcii na hladovanie začalo ukladať viac tuku.

Čo môžete jesť?

V čase, keď nejete a držíte pôst, je povolená len voda a bezkalorické nápoje ako je čierna káva a čaj. Vyhnúť by ste sa mali cukru a mlieku do kávy. Počas obdobia jedenia by ste sa od hladu nemali zblázniť a jesť všetko, čo sa vám dostane pod ruku. Výskumy ukazujú, že je nepravdepodobné, že by ste schudli ani nezostali zdravší, ak si čas jedenie vyplníte vysokokalorickým a nezdravým jedlom, nadrozmernými porciami a pochúťkami.

(Zdroj: Getty Images)

Niektorým odborníkom sa však na prerušovanom pôste páči to, že umožňuje, narozdiel od rôznych diét, kombinovať rôzne jedlá a vychutnávanie si ich. Treba však poznať svoje limity a nezväčšovať ich. Nespravíte chybu, ak si na jedenie vyberiete listovú zeleninu, zdravé tuky, chudé bielkoviny a komplexné, nerafinované sacharidy, ako sú zrná.

Aké benefity prináša prerušovaný pôst?

Myslenie a pamäť

Štúdie zistili, že prerušovaný pôst zlepšuje u ľudí verbálnu pamäť. Prerušovaný pôst taktiež zlepšuje krvný tlak a pokojovú srdcovú frekvenciu, ako aj iné merania, ktoré súvisia so srdcom.

Fyzický výkon

Mladým mužom, ktorí hladovali 16 hodín, kleslo percento tuku pri zachovaní svalovej hmoty.

Diabetes typu 2 a obezita

V štúdiách na zvieratách prerušovaný pôst zabránil obezite a v niekoľkých štúdiách je uvedené, že obézni dospelí ľudia schudli pri prerušovanom pôste. Zaznamenané bolo aj zlepšenie a zníženie hladiny glukózy nalačno, inzulínu nalačno a letínu a zároveň sa znížila aj inzulínová rezistencia. Niektoré štúdie zistili, že niektorí pacienti praktizujúci prerušovaný pôst pod dohľadom svojich lekárov dokázali zvrátiť potrebu inzulínovej terapie.

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Majte na pamäti, že prerušovaný pôst môže mať na rôznych ľudí rôzne účinky, Porozprávajte sa so svojím lekárom, ak po začatí prerušovaného hladovania začnete pociťovať úzkosť, bolesti hlavy, nevoľnosť alebo iné príznaky.