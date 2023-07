Hrôzostrašný prípad na východe Slovenska: Hlavnú úlohu hral opäť alkohol, muž dobil svoju mladšiu priateľku!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Brutálnemu útoku podľa polície predchádzala slovná hádka a "asistoval" aj alkohol. "Obvinený muž svoju priateľku udieral do rôznych častí tela, a to takou intenzitou, že mladú ženu odhodilo až do vedľajšej miestnosti a narazila do dverí vedúcich do špajze. Podľa predbežnej lekárskej správy mladá žena pri útoku utrpela ťažké zranenia a je hospitalizovaná v nemocnici," uviedla hovorkyňa.

Muž putoval do cely predbežného zaistenia

Polícia podľa jej slov ihneď, ako sa o skutku dozvedela, podozrivého muža obmedzila na osobnej slobode a ten putoval do cely policajného zaistenia. Miesto udalosti polícia dôkladne zadokumentovala a zaistila stopy, ktoré už skúmajú experti.

Vyšetrovateľ predložil prokurátorovi podnet na vzatie obvineného do väzby, ktorý sudca akceptoval. "Obvinenému mužovi za tento zločin spáchaný surovým spôsobom a na chránenej osobe po dokázaní viny hrozí až 12 rokov vo väzení. Stíhaný je väzobne," konštatovala Mésarová. Vzhľadom na citlivosť prípadu polícia neuvádza konkrétny názov obce, kde k udalosti došlo.