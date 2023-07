Primátor Košíc v úzkych: Náhle zdravotné komplikácie, zasahovať musela záchranka a napokon skončil v nemocnici!

Jaroslav Polaček (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Archívne video: Vyjadrenie primátora Košíc Jaroslava Polačeka po komunálnych voľbách

Vyjadrenie primátora Košíc Jaroslava Polačeka po komunálnych voľbách (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

O nepríjemnom incidente informoval sám Polaček, Ten hovorí o jednom zlom kroku, ktorý ho však odstaví z bežného života na niekoľko mesiacov. Nešťastná udalosť sa odohrala v stredu podvečer. „Stalo sa mi to pritom pri bežnom vykladaní bicyklov z auta. Nevšimol som si jamu, do ktorej som jednou nohou nešťastne skočil. So synom sme sa boli v minulých dňoch bicyklovať,“ uviedol.

BOL TO LEN JEDEN ZLÝ KROK 😬 Ale odstaví ma od bežného života na niekoľko mesiacov. Dnes podvečer ma museli odviezť do... Posted by Jaro Polaček on Wednesday, July 26, 2023

Táto nepozornosť ho vyšla draho, košický primátor totiž skončil s komplikovanou zlomeninou v oblasti päty a do nemocnice ho musela odviesť sanitka. „Dávajte si všetci pozor, aj jeden zlý krok môže dopadnúť takto nešťastne,“ odkázal. Povinnosti si chce však plniť aj naďalej.