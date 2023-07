Danko sa pochválil talentom z USA: Spoznal som ho na diskotéke a občas som mu pomohol! Predseda SNS má ambicíozny plán

Predseda Slovenskej národnej strany na sociálnej sieti zverejnil video, v ktorom sa pochválil mladým športovým talentom z USA. Toho, podľa vlastných slov, spoznal na diskotéke v Senici a občas mu pomohol.

"Poznáte ho? Kristián Daniel prvý Slovák, čo trénuje u Floyda v USA. Súperom väčšinou dáva KO. Stretol som ho na diskotéke v Senici. Občas som mu pomohol a dnes hrdo poviem, že si vážim jeho podporu pre nás vo voľbách," napísal Danko a predstavil aj svoj ambiciózny plán, a to vyhrať v parlamentných voľbách, ktoré sa konajú koncom septembra.

"Za snami treba tvrdo ísť. Kristián Daniel bude 1. majster sveta zo Slovenska medzi profesionálnymi boxermi a my so stranou SNS dáme parlament. Ako to vieme? Máme sen, víziu a tvrdo obaja ideme za svojím," dodal Danko.