Poslanci prišli o svoju rokovaciu sálu: Kde sa teraz podejú? V pléne sa povaľujú škatule a káble!

Už teraz je jasné, že vzhľadom na rekonštrukčné práce v rokovacej sále Národnej rady nebude možné do konca augusta rokovať priamo v nej. V prípade potreby, aká nastala teraz na piatok, však predseda parlamentu avizoval alternatívne riešenie. "Bude v areáli hradu, určili sme na to zimnú jazdiareň. Asi by sme museli zabezpečiť mobilné hlasovacie zariadenie," konštatoval.

Momentálne je preto v národnej rade len množstvo škatúľ, sáčkov a rozbalených, nových hlasovacích prístrojov.

Galéria fotiek () Zdroj: Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky

Kancelária NR SR priblížila, že rekonštrukčné práce sú rozdelené na dve miesta plnenia. Práce v priľahlých priestoroch mimo réžie a rokovacej sály sú ukončené na 99 percent. V priestore réžie a rokovacej sály NR SR sa budú práce vykonávať po ukončení mimoriadnej schôdze.

Rekonštrukcia a výmena hlasovacích zariadení v budove NR SR má stáť 1,6 milióna eur. Kancelária NR SR začiatkom júna informovala, že od 1. júla do 1. septembra má prebiehať finálna etapa spočívajúca v nasadení a testovaní. Do konca volebného obdobia už síce nie je naplánovaná žiadna riadna schôdza, no rekonštrukcia naráža na problém mimoriadnych schôdzí. Kollár avizuje hlavnú slávnostnú schôdzu na 1. septembra pri príležitosti Dňa Ústavy SR. Poslanci však iniciujú mimoriadne rokovanie, prvé také sa odohrá v piatok.

V jazdiarni sa už nachystali na mimoriadne schôdze

To otvorilo dvere zimnej jazdiarni pod hradom, kde sa poslanci stretnú skutočne výnimočne. Na spomínané miesto už premiestnili aj detektor kovov či rečnícky pult na mimoriadne tlačové výstupy poslancov.

