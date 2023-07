Známa poslankyňa si kedysi krátila čas pred kamerami: Pozrite sa na tie RETRO zábery!

archívne video

Krásne časy .. ale tie účesy

Žitňanská si na svoju mladosť zaspomínala priamo na sociálnej sieti. "Áno, je dobré, že niektoré veci už sú len minulosťou. Fotku mi poslala kamoška z čias, keď som moderovala Televízne Noviny na Markíze. Akože boli to krásne časy, jedny z naj, ale tá móda a tie účesy," píše v statuse Žitňanská.

Galéria fotiek () Zdroj: Facebook/Jana Žitňanská (reprofoto TV Markíza)

Prezradila nám viac, v televízii zastupovala kolegyne na dovolenkách

My sme Žitňanskú preto oslovili, aby si podrobnejšie zaspomínala na časy pred politikou. "Bolo to úplne v začiatkoch vysielania. Ja som ale predovšetkým bola redaktorka domáceho spravodajstva a moderovala som v zásade vtedy, keď kolegyne moderátorky mali dovolenky. Bola to milá skúsenosť. Ale viac ma bavilo chodiť do terénu a venovať sa politike alebo potom témam “zo života” a to takým, aby ľudia, ktorí si pozrú správy, nemali pocit, že všetko je zle," tvrdí dnes už poslankyňa za Demokratov.

Galéria fotiek () Zdroj: Facebook/Jana Žitňanská

"Pamätám si, že niektoré Televízne noviny som odmoderovala s dnes už nebohým Robom Beňom. Z televízie Markíza som odišla na jar 1998 a pokračovala ako novinárka v ďalších médiách," uzavrela.

Pozrite si aj ďalšie zábery Jany Žitňanskej z dávnych čias pred kamerou.