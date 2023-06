Fico odmieta zodpovednosť Smeru-SD za neprijatie úpravy sexuálnej výchovy

Galéria fotiek (2) Robert Fico

BRATISLAVA - Poslanci Smeru-SD radi zahlasujú za novelu školského zákona týkajúcu sa sexuálnej výchovy, ak sa objaví na prípadnej mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR. Skonštatoval to predseda strany Robert Fico. Odmieta, že by bol Smer-SD zodpovedný za neprijatie novely, ktorá do určitej miery "dávala kontrolu nad progresívnou sexuálnou výchovou v školách".