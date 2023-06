Poslanci nezačali ráno rokovať, o ďalšom postupe sa bude radiť grémium

Podpredseda NR SR Peter Pčolinský (Sme rodina) preto oznámil, že o ďalšom postupe sa bude radiť poslanecké grémium, ktoré zvolal na 10.00 h. Dovtedy parlament nerokuje, priestor je na poradu poslaneckých klubov.

Pčolinský zvolal grémium

Susko kritizoval, že sa malo ráno začať rokovať o návrhoch zákonov, ktoré prešli do druhého čítania ešte v úvode schôdze. Dodal, že Vetrák na výbore neumožnil hlasovanie o stanovisku výboru, ktoré si k tejto problematike vopred vyžiadal parlament. Vetrák odmieta, že by znemožnil hlasovanie, reagoval, že len prerušil jeho rokovanie. Pčolinský zvolal grémium, keďže sa plénum nevedelo dohodnúť a chýba aj stanovisko výboru. Vetrák povedal, že výbor prerušil, aby sa zistilo, či už vláda začala robiť na stanovisku k návrhom zákonov. Zaradenie vyše 20 návrhov v druhom čítaní do programu schôdze žiadalo OĽANO spolu s nezaradenými poslancami okolo Tomáša Tarabu.