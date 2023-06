Horskí záchranári pomáhali turistom v Slovenskom raji i vo Vysokých Tatrách

V prvom prípade Poliak po pošmyknutí dopadol na skaly a spôsobil si tak otvorené poranenie dolnej končatiny. "Vzhľadom na už prebiehajúci kontrolný let na Veľkej Svišťovke a dostatok záchranárov na palube vrtuľníka boli dvaja záchranári HZS vysadení za pomoci palubného navijaka k zranenému mužovi. Po vysadení ho ošetrili a zafixovali postihnutú končatinu," uviedla HZS. Vrtuľník z letky Ministerstva vnútra SR ďalej pokračoval na Veľkú Svišťovku, o súčinnosť preto požiadali leteckých záchranárov z Popradu. Tí po prílete pod sedlo Sedielko evakuovali zraneného Poliaka aj horských záchranárov. Pacienta odovzdali na heliporte v Starom Smokovci do starostlivosti lekára a posádke Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS), s ktorou smeroval do nemocnice.

Záchranná akcia v Slovenskom raji Dňa 25.6.2023 o 17:45 bola HZS požiadaná o pomoc pre poľskú turistku, ktorá utrpela... Posted by Horská záchranná služba on Sunday, June 25, 2023

Krátko pred 18. hodinou požiadali o pomoc pre Poľku, ktorá si po páde v Slovenskom raji pravdepodobne zlomila nohu. "Na miesto vyrazili záchranári z oblastného strediska Slovenský raj. Prvá skupina šla na miesto na terénnych motorkách a druhá na terénnom vozidle HZS. Záchranári zranenú ženu ošetrili, poranenú nohu zafixovali a podali analgetickú liečbu. O súčinnosť bola taktiež požiadaná aj VZZS z Popradu, ktorej lekár bol priamo v teréne vysadený pomocou palubného navijaka," dodáva HZS. Záchranári transportovali zranenú ženu na nosidlách na vhodné miesto na evakuáciu. Odtiaľ ju aj s lekárom vyzdvihli palubným navijakom na palubu vrtuľníka a smerovali na ďalšie vyšetrenia do popradskej nemocnice. Záchranári HZS následne pomohli bezpečne zostúpiť rodine zranenej turistky na Čingov.

Pomoc zablúdenému turistovi pod Slavkovským štítom Dňa 25.6.2023 vo večerných hodinách bola HZS požiadaná o pomoc... Posted by Horská záchranná služba on Sunday, June 25, 2023

Vo večerných hodinách požiadala o pomoc HZS aj manželka slovenského turistu

Vo večerných hodinách požiadala o pomoc HZS aj manželka slovenského turistu, ktorý sa nevrátil z túry na Slavkovský štít a zablúdil. "Po skontaktovaní sa s ním bolo zistené, že sa pravdepodobne nachádza na modro značenom turistickom chodníku smerom na Starý Smokovec, avšak je vyčerpaný a nevládze ďalej samostatne pokračovať," priblížila HZS. Situáciu komplikoval aj fakt, že turista sa lieči na vysoký krvný tlak, a prítomné kŕče v nohách, ktoré ho značne limitovali v pohybe. Na pomoc mu odišli záchranári HZS zo Starého Smokovca, ktorí muža v teréne lokalizovali a sprevádzali na Hrebienok. Odtiaľ ho transportovali terénnym vozidlom HZS na oblastné stredisko v Starom Smokovci, kde už pokračoval na vlastnú žiadosť samostatne.