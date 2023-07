Rozhodli ste sa vysadiť antikoncepciu a neviete, čo očakávať? Toto sa môže stať, aj keď ste ju užívali iba krátkodobo

(Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Či už ste užívali rôzne formy antikoncepcie len niekoľko mesiacov alebo ste boli dlhodobými užívateľmi, vaše telo bude pravdepodobne potrebovať čas na prispôsobenie sa novej situácii. Od hormónov, ktoré budú divoko kolísať až po návrat do pubertálnych čias, kedy vás trápila aknózna pleť. Na toto všetko by ste mali byť pripravené.

Či už sa rozhodnete prestať užívať antikoncepciu, pretože chcete otehotnieť, alebo už pre vás forma antikoncepcie, ktorú užívate, nefunguje, je dôležité vedieť, čo môžete očakávať a ako zvládnuť potenciálne vedľajšie účinky.

Čo sa deje s telom, keď užívate antikoncepciu?

V dnešnej dobe existuje niekoľko foriem antikoncepcie. K najrozšírenejším typom patria antikoncepčné tabletky, ktoré sa užívajú každý deň. Taktiež existuje nálepka, ktorá sa strieda každý týždeň, antikoncepčný implantát, ktorý sa umiestňuje pod kožu alebo vnútromaternicové teliesko. Ženy si môžu vybrať, aký druh ochrany pred neželaným tehotenstvom si vyberú. Veľa dievčat siaha po antikoncepcii, keď ich trápia intenzívne menštruačné bolesti, nepravidelný cyklus alebo ich hormóny správne nepracujú. Málo zo žien vie, čo sa deje s ich telom počas toho, ako užívajú antikoncepciu.

(Zdroj: Getty Images)

Väčšina antikoncepčných metód je kombinovaná. To znamená, že sa uvoľňujú dva hormóny – estrogén a progesterón. Niektoré z antikoncepčných metód sú založené na uvoľňovaní len jedného z uvedených hormónov. Vaječníky tieto hormóny produkujú prirodzene, ale keď užijete napr. tabletku, umelé hormóny ich potlačia, aby zastavili uvoľňovanie vajíčka, ovuláciu. Pretože na konci menštruačného cyklu už nie je potrebné uvoľniť vajíčko, krvácanie, ktoré nastúpi pri užívaní antikoncepcie, nie je prirodzené.

Antikoncepčná tabletka tiež účinkuje tak, že zahusťuje hlien v krčku maternice, čo sťažuje spermiám preniknúť do maternice a dostať sa k vajíčku. Antikoncepcia taktiež môže stenčiť maternicovú výstelku, takže je pre oplodnené vajíčko ťažšie implantovať a rásť.

Čo sa stane, ak prestanete užívať antikoncepciu?

Keď prestanete užívať určitú formu antikoncepcie (každá sa v niečom líši, my hovoríme o antikoncepčnej tabletke), už vaše telo nebude dostávať dávky syntetických hormónov. Po vysadení tabletky bude prvá menštruácia, ktorú môžete mať, krvácanie z vysadenia.

(Zdroj: gettyimages.com)

Po tomto krvácaní z vysadenie môže chvíľku trvať, kým sa menštruácia stane pravidelnou, ale ďalšia menštruácia, ktorú dostanete, bude už prirodzená. Ak ste pred užívaním tabletky mali nepravidelnú alebo bolestivú menštruáciu, môže sa to stať znova. Je to z toho dôvodu, že užívanie antikoncepcie mohlo maskovať stav, ako je PCOS (syndróm polycystických vaječníkov) alebo endometrióza (rast endometriálneho tkaniva mimo maternice, ktoré spôsobuje veľké bolesti).

Nežiadúce účinky pri užívaní antikoncepcie:

Ako každý iný liek, aj antikoncepcia má vedľajšie účinky. Tie môžu byť:

naberanie hmotnosti

nižšia sexuálna túžba

bolesti hlavy

zmeny nálady

citlivosť prsníkov

Vedľajšie účinky pri vysadení antikoncepcie:

Môžete, ale aj nemusíte, u seba spozorovať niektoré vedľajšie účinky. Je to veľmi individuálne. Najviac žien uvádza tieto vedľajšie účinky po tom, ako sa rozhodli prestať užívať antikoncepciu:

nepravidelná menštruácia

chýbajúca menštruácia

výkyvy nálad

akné

bolestivá menštruácia

Čo sa môže stať, ak vysadíte antikoncepciu?

1. Mohli by ste otehotnieť. Možno si poviete, že prečo by sa to mohlo stať tak rýchlo. Mnoho žien si mylne myslí, že otehotnieť po vysadení antikoncepcie trvá dlho. Viacero výskumov však ukázalo, že miera otehotnenia je približne rovnaká ako u žien, ktoré používali iný typ antikoncepcie (kondómy). Samozrejme, môže to trvať aj dlhšie, ale ak neplánujete v blízkom čase po vysadení otehotnieť, mali by ste porozmýšľať nad inou formou ochrany.

2. Váš cyklus môže zošalieť. Aj keď bola vaša menštruácia ako hodinky už pred užívaním antikoncepcie, môže trvať niekoľko mesiacov, kým sa po ukončení vyrovná. Ak ste mali nepravidelnú menštruáciu pred užívaním, teraz to nebude inak. Pokiaľ menštruácia prestala úplne, môže trvať niekoľko mesiacov, kým sa opäť spustí.

3. Menštruácia môže byť silnejšia a bolestivejšia. Ak to tak bolo aj pred antikoncepciou, je veľká pravdepodobnosť, že to tak bude aj po užívaní.

4. PMS (Predmenštruačný cyklus) sa môže vrátiť taktiež. Niektoré formy antikoncepcie majú utlmujúce účinky. Vaša nálada bola hormónmi potláčaná a tak ani časté zmeny nálad, najmä pred menštruačným cyklom, sa u vás neprejavovali. Po vysadení ich môžete pociťovať opäť.

5. Brnenie pri ovulácií. Väčšina hormonálnych metód antikoncepcie funguje tak, že zabraňuje ovulácií. Takže akonáhle vaše telo začne ovulovať, môžete pociťovať mierne brnenie alebo kŕče na jednej strane panvy, keď váš vaječník uvoľní vajíčko.

6. Vaša váha sa môže zmeniť tiež. Podľa toho, aký typ antikoncepcie ste užívali, môže vaša váha buď stúpať alebo klesať. Preto by ste sa po vysadení antikoncepcie mali o seba viac starať, pravidelne cvičiť a lepšie sa stravovať.

7. Budete sa cítiť ako pubertiačka. Akné sa môže vrátiť. Antikoncepcia mohla upraviť hladinu hormónov tak, že vaša pokožka bola bez jediného pupáčika. Akonáhle ju vysadíte, hormonálna nerovnováha môže vašu pleť rozbiť a problémy s akné sa môžu vrátiť.

8. Zvýši sa aj sexuálna túžba. Niektoré ženy pri užívaní tabletky uviedli, že ich libido bolo počas užívania veľmi nízke. Taktiež po vysadení uviedli, že sa cítili lepšie a ich libido sa tiež zvýšilo.

9. Ak ste trpeli migrénami, môžu zmiznúť. Je to veľmi individuálne a u niektorých žien sa bolesti hlavy upokojili, ale u niektorých nie.

Užívanie antikoncepcie je individuálne a závisí od ženy, prečo sa tak rozhodla. Ak ste sa rozhodli antikoncepciu vysadiť, mali by ste rátať s vyššie uvedenými vedľajšími účinkami. Táto téma je veľmi citlivá a osobná, ale ak by ste sa s ostatnými chceli podeliť o svojich zážitkoch pri užívaní antikoncepcie, dajte nám vedieť do komentárov.