Unikátny pohľad na miesto, z ktorého riadia slovenské nebo! Práca riadiaceho letovej prevádzky: Zvládnete to aj vy?

Zároveň je to práca, o ktorej sa bežne nehovorí. Uznajte sami, počuli ste niekedy už o profesii riadiaceho letovej prevádzky? Ide o pozíciu štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky.

Keď sme si pozerali pracovný inzerát, vedeli sme, že to chceme vidieť naživo. A tak sme šli priamo do LPS. Prešli sme kontrolou ako pri check-ine na letisku, možno ešte prísnejšou. Nešli sme však do lietadla, ale do obrovskej tichej miestnosti s veľkými obrazovkami. V pohodlných kreslách sedeli profesionáli, ktorí riadili lietadlá prelietavajúce ponad naše územie, či pristávajúce alebo odlietajúce z našich letísk.

Galéria fotiek () Pracovné prostredie v LPS

Zdroj: Martin Bublavý

Ak sa človek pozrie na oblohu takmer kdekoľvek na Slovensku, netrvá dlho a nájde aspoň jedno lietadlo. Takých lietadiel – dopravných, nákladných, súkromných i vojenských preletí ponad Slovensko denne veľmi veľa. Práve títo ľudia sediaci pred veľkými monitormi so slúchadlami na ušiach čakajú na nového kolegu, či kolegyňu.

A preto sme vyspovedali Kristínu Januščákovú, jednu z riadiacich letovej prevádzky, ktorá nám prezradila, čo si táto pozícia vyžaduje:

Pozitívom tejto práce je, že záujemca nepotrebuje vysoké školy technického zamerania, ani špecifické letecké vzdelanie. Stačí, že má maturitu a ovláda slovenčinu a angličtinu. Nemusí byť prekladateľ, stačí úroveň B2. Všetko ostatné súvisiace s navigáciou, leteckou terminológiou a komunikáciou s pilotmi, sa naučíte v kurze. Už počas kurzu dostáva budúci riadiaci letovej prevádzky plat, keď splní všetky požiadavky a oficiálne sa stane riadiacim, získava už výrazne vyšší plat a zaujímavé príplatky, ktoré stanovuje kolektívna zmluva.

Galéria fotiek () Výcvikové stredisko LPS

Zdroj: Martin Bublavý

Riadiaci letovej prevádzky pracujú na zmeny, no netreba sa zľaknúť, nebudete sedieť za počítačom 12 hodín denne. To by mohlo byť nebezpečné. Počas zmeny sa riadiaci letovej prevádzky pri riadení striedajú tak, aby boli stále čerství a pri výkone plne sústredení. Medzičasom majú voľno, ktoré môžu tráviť ľubovoľne, napríklad hraním hier na Xboxe, či oddychom na terase. Po zmenách ich čaká voľno niekoľko dní, takže majú dosť času na osobný i rodinný život.

Práca riadiaceho letovej prevádzky nie je pre každého, človek musí mať rád letectvo, musí mať dobré priestorové videnie, musí vedieť zachovať pokoj, musí sa vysporiadať s veľkou zodpovednosťou, ktorú má. To, či týmito vlastnosťami disponujete, zistíte v jednej z etáp výberového konania.

Piloti lietadiel, malých, veľkých, dopravných, nákladných sa na riadiacich letovej prevádzky spoliehajú. Sú jediní, kto im vie pomôcť vyhnúť sa nebezpečenstvu, vyriešiť náhly problém, sú jediní, kto na nich vo vzduchu dáva pozor a zabezpečuje, že im nikto nevojde do cesty a oni prídu na miesto v poriadku a na čas.

Majú zodpovednosť, to je jasné, no zodpovednosť je vyvážená nadpriemerným finančným ohodnotením, množstvom reálnych benefitov a zaujímavým pracovným prostredím.



tu získate všetky potrebné informácie. Ak vás táto práca láka a chcete skúsiť,či by ste to zvládli,



Advertoriál pripravený v spolupráci s Letovými prevádzkovými službami SR.