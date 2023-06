SASKA žiada, aby sa o návrhoch v druhom čítaní nerokovalo hneď na júnovej schôdzi

BRATISLAVA - SASKA kritizuje, že návrhy zákonov, ktoré prešli do druhého čítania na aktuálnej schôdzi, sa majú prerokovať v ďalšom procese ešte na tejto schôdzi. Štandardne sa o takýchto návrhoch rokuje až na ďalšej riadnej schôdzi a dodržiava sa lehota 30 dní. Marián Viskupič (SASKA) oznámil, že stiahne svoj podpis pri dvoch zákonoch, pokiaľ sa bude o nich rokovať už teraz. SASKA považuje tento postup za nebezpečný precedens, ktorý môžu zneužívať poslanci v nasledujúcich volebných obdobiach.

SASKA tvrdí, že posledných vyše 25 rokov, odkedy platí zákon o rokovacom poriadku parlamentu, sa dodržiavali pravidlá legislatívneho procesu. Pokiaľ zákon prešiel do druhého čítania, ďalšie rokovanie o ňom bolo na ďalšej schôdzi, štandardne o mesiac. "Platí, že jediný spôsob, ako je možné zákon predložiť a schváliť na jednej schôdzi, je pomocou skráteného legislatívneho konania, ktoré ma svoje striktné pravidlá," povedal Viskupič na štvrtkovej tlačovej konferencii.

Podľa Viskupiča existuje zákonne čistý spôsob, ako sa dajú ešte zákony schváliť do volieb. Stačí podľa neho zvolať po uplynutí zákonných lehôt mimoriadnu schôdzu, na ktorej sa zákony odhlasujú. Do volieb už totiž nie je naplánovaná žiadna riadna schôdza.

Nikto s morálnym kompasom to nesmie akceptovať

Pripomenul, že poslanci si schválili rokovanie o 26 zákonoch ešte na tejto schôdzi, hoci v prvom čítaní sa schválili v úvode júnovej schôdze. "Žiadny poslanec s morálnym kompasom nemôže takéto obídenie pravidiel akceptovať," vyhlásil Viskupič. Apeluje na poslancov Sme rodina, OĽANO, ale aj nezaradených poslancov okolo Tomáša Tarabu a poslancov z mimoparlamentnej strany Demokrati, aby si ctili legislatívny proces a urobili všetko preto, aby sa o návrhoch nerokovalo ešte na tejto schôdzi. Títo poslanci podľa neho odhlasovali neštandardný proces.

Rokovací poriadok NR SR hovorí, že ak návrh prejde do druhého čítania, parlament určí aj lehotu na jeho prerokovanie zákona vo výboroch, ktorým bol pridelený. "Táto lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní odo dňa pridelenia," hovorí zákon. K návrhu, ktorý prešiel do druhého čítania, má zaujať vláda stanovisko do 30 dní. Podľa Ondreja Dostála (SASKA) neobstojí argument, že poslanci OĽANO majú pocit krivdy, že sa na májovej schôdzi nerokovalo o ich návrhoch.

Poslanci rokovanie o návrhoch schválili ešte minulý týždeň, následne si odhlasovali, že záležitosť má posúdiť Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR a určiť ďalší postup. Dostál pripomenul, že výbor sa tým bude zaoberať až v pondelok (26. 6.), keď už to bude zbytočné.