Poslanci schválili ďalšiu novelu zákona: Na Slovensku sa zakáže predaj a používanie petárd

BRATISLAVA - Na Slovensku sa zakáže predaj a používanie niektorých pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Ide o petardy či zábleskové petardy a ďalšie podobné výrobky. Vyplýva to z novely zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii, ktorú v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

Nová legislatíva hovorí o zákaze petárd, ktorých hlavným efektom je hluk. Zároveň spresňuje čas používania ostatnej zábavnej pyrotechniky, a to 31. decembra od 18.00 do 24.00 h a 1. januára od polnoci do 2.00 h. Používať sa bude môcť na miestach minimálne 250 metrov od nemocníc, liečební, hospicov, domovov ošetrovateľskej starostlivosti, zariadení sociálnych služieb, karanténnych staníc, útulkov a záchranných centier pre zvieratá, veterinárnych kliník s časťou na hospitalizáciu zvierat či zoologických záhrad alebo zariadení na záchranu chránených živočíchov.

archívne video

Proces povoľovania vykonania ohňostroja

Poslanci tiež k zákonu schválili pozmeňujúce návrhy. Predávať pyrotechniku v samoobslužných predajniach, ktoré nie sú na to určené, sa zakáže. Výnimku tvorí predaj výrobkov kategórie F1. Zákon tiež upravuje, aby si spotrebitelia mohli kúpiť pyrotechniku, ktorým ju obec umožnila použiť, aj mimo vyhradeného obdobia. Upravuje sa i proces povoľovania vykonania ohňostroja, aby nebol administratívne a časovo náročný. Používať sa má aj v prípade ohňostrojných prác s pyrotechnickými výrobkami kategórie F4 a T2.

"Presne nastavený čas v aktuálnom zákone veľmi chýbal a poskytoval príliš široký časový priestor, najmä na nečakané používanie zábavnej pyrotechniky počas dvoch dní, a tým množstvo dôvodov na negatívne dosahy na ľudí a zvieratá, pretože sa nemohli na hlukové a svetelné efekty zábavnej pyrotechniky fyzicky a psychicky pripraviť alebo dostatočne včas zabezpečiť zvieratá a eliminovať tým negatívne dosahy zábavnej pyrotechniky na ich fyzické a psychické zdravie," píše sa v dôvodovej správe k schválenej novele.

Škodlivý vplyv pyrotechniky

Nová legislatíva má byť účinná od 2. januára 2024. Jedna z predkladateľov návrhu Petra Krištúfková (Sme rodina) pripomenula, že škodlivý vplyv pyrotechniky si už uvedomilo aj množstvo miest a obcí, ktoré z roka na rok pristupujú k zákazu používania pyrotechnických výrobkov alebo k ich výraznému obmedzeniu. "Výbuchy petárd sú hlavne pre starších ľudí veľmi zaťažujúce na psychický stav a duševné zdravie a vyvolávajú u nich pocity úzkosti. Takisto sú obzvlášť zaťažujúce pre chorých ľudí, autistické deti a mnoho ďalších diagnóz. A každopádne nemôžeme zabudnúť ani na vydesené domáce a divožijúce zvieratá," uviedla v stanovisku po odhlasovaní novely. Nová legislatíva je podľa nej výsledkom dvojročnej práce pracovnej skupiny pre oblasť veterinárnej starostlivosti a ochrany zvierat v spolupráci s viacerými odbornými organizáciami.