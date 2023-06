Stavrovská upozorňuje na možnú protiústavnosť zákona o pacientskom ombudsmanovi: Plánuje sa obrátiť na prezidentku

Galéria fotiek (1) Komisárka pre zdravotne postihnuté osoby Zuzana Stavrovská

BRATISLAVA - Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská kritizuje návrh zákona k zriadeniu pacientskeho ombudsmana. Upozorňuje na to, že jeho schválením môže dôjsť k porušeniu ústavy. Podala preto podnet parlamentnému ústavnoprávnemu výboru, list napísala rezortu zdravotníctva a plánuje sa obrátiť aj na kanceláriu prezidentky SR. Myšlienku pacientskeho ombudsmana však podporuje. TASR o tom informovala hovorkyňa Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Elena Koritšánska.