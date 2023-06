PRIESKUM Smer si môže mädliť ruky, má najvernejších voličov! Naopak, najviac váhavých má TÁTO strana

archívne video

Z voličov Hlasu je pevne rozhodnutých 84 percent. Skalných voličov má aj Republika a istotu, že budú voliť práve túto stranu, má 83 percent z nich. Vyplýva to z exkluzívneho prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza. Agentúra sa respondentov pýtala, koho by volili, ak by boli parlamentné voľby v súčasnosti. Následne zisťovala, nakoľko si sú istí, že aj o niekoľko mesiacov v predčasných voľbách zvolia tú istú stranu.

Veľmi slušné číslo verných voličov má aj KDH. Istotu, že budú voliť práve kresťanskodemokratické hnutie, vyjadrilo 82 percent. Pre OĽANO je pevne rozhodnutých 74 percent ich voličov. O niečo menej skalných voličov má SaS, z ktorých istotu voľby prezentovalo 69 percent a rovnako je to aj v prípade Progresívneho Slovenska. Najváhavejších voličov má podľa výsledkov prieskumu Kollárova strana Sme rodina, ktorú bude s istotou voliť 58 percent oslovených.

Takto vyzerajú volebné preferencie

Ak by sa parlamentné voľby uskutočnili v máji, vyhral by ich Smer-SD so ziskom 18 percent hlasov. Na päty mu šliape Hlas-SD so 17,4 percentami a do prvej trojky by sa dostalo aj Progresívne Slovensko s 12,5 percentami. Nasleduje Republika so ziskom 9,7 percenta a na piatej priečke by skončila Sme rodina s 6,6 percentami. KDH by získalo 5,5 percenta. Brány parlamentu by prekročili aj OĽANO a SaS, ktoré by získali zhodne po 5,3 percenta hlasov.

Prieskum sa uskutočnil v dňoch od 24. mája do 31. mája 2023 formou osobných rozhovorov. Výberovú vzorku tvorilo 1012 respondentov.