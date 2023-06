Je flirtovanie podvádzanie? Osem dôvodov, prečo to nerobiť, ak máš vážny vzťah

BRATISLAVA - Je flirtovanie podvádzanie? Záleží. Ak ste vo vzťahu a vy alebo váš partner flirtuje s niekým iným, môže to byť ošemetná situácia. Na jednej strane to nie je až také vážne, ak to nie je fyzické. Či ide o samotné podvádzanie s veľkým P, záleží od veľa faktorov. Poďme sa na to pozrieť!

V závislosti od toho, koho sa spýtate, môžete dostať rozdielne odpovede o tom, či je flirtovanie podvádzanie. Samozrejme, nie je to čiernobiela situácia, kde každý vie povedať rozhodne áno alebo nie. Samotnú situáciu a či ide o podvádzanie ovplyvňuje niekoľko faktorov. Je váš vzťah šťastný a zdravý? Odpovedal iba partner/partnerka na flirt alebo to bolo iniciované ním? Toto je 8 situácií, kedy je možné hovoriť o podvádzaní:

1. Mohlo by to iniciovať neveru

Ako sme vyššie spomínali, existuje niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú vážnosť flirtovania. Jednou z nich sú aj emocionálne záležitosti, ktoré môžu byť vstupnou bránou do sveta nevery. To, čo sa môže zo začiatku zdať iba ako nevinný flirt, o ktorom ste si istý, že už ďalej nepôjde, sa môže nepekne skončiť. Aj keď ste voči svojmu partnerovi lojálny a milujete ho, aj jemné flirtovanie môže viesť k niečomu, čo už ani vy nebudete vedieť kontrolovať.

2. Už ste podviedli...

Niektorí ľudia považujú aj to najmenšie flirtovanie za podvádzanie. Možno nepoznáte postoj svojho partnera k tejto situácii, preto to ani neskúšajte. Realita je teda taká, že ak ste sa svojho partnera/partnerky na túto vec nespýtali, môžu byť z flirtovania veľké problémy. Toto sú výkričníky, ktoré ak prekročíte, zmení sa nevinné flirtovanie na neveru:

je medzi vami a osobou, s ktorou flirtujete sexuálne napätie? Asi už ste za čiarou...

uvedomujete si, že ide o podvádzanie a naďalej to robíte.

vaše okolie vás na to upozornilo a aj tak v tom pokračujete.

robíte to zámerne a chcete vyvolať u partnera/partnerky žiarlivosť.

je to tajné a pred partnerom/partnerkou zamlčiavate tieto skutočnosti.

3. Ide vám iba o žiarlivosť

Niektorí ľudia flirtujú s cieľom, aby ich partner žiarlil. Toto správanie sa môže vypomstiť a zo žiarlivosti sa razom stane rozchod. Zámerné spôsobovanie žiarlivosti u partnera môže vášmu partnerovi/vašej partnerke spôsobiť bolesť do takej miery, že to vzťah úplne poškodí. Možno už nebude chcieť byť súčasťou vzťahu alebo zažijú negatívne účinky, ako sú nízke sebavedomie a nedôvera. Zdravé vzťahy majú ľudí posúvať, nie ničiť.

4. Je to voči partnerovi fér?

Flirtovanie s ostatnými, keď ste vo vzťahu, nemusí byť len o vašom partnerovi. Môže to ovplyvniť aj osobu, s ktorou ste flirtovali. Na to ste asi nemysleli... Môžu toto správanie pochopiť inak, než aký ste mali zámer. Môžu mať veľké nádeje, že ide o niečo, z čoho by potencionálne mohol vzniknúť fyzický alebo emocionálny vzťah. Môžu tiež získať nesprávnu predstavu, že ak s nimi flirtujete a vedia, že ste vo vzťahu, tak práve ten sa rozpadá a to je dôvodom vášho správania. Flirtovanie je nie fér ani z jednej strany.

5. Môže to zasiahnuť aj vašu kariéru

Flirtovanie s kolegom na pracovisku je na Slovensku bežným správaním. Pozor na to, ak firma, v ktorej pracujete netolerujete takéto správanie na pracovisku. Toto je len jedna z vecí, na ktoré by ste si pri flirtovaní na pracovisku mali dať pozor. Okej, ide to výborne. Ste dvaja kolegovia, ktorí radi spolu flirtujú, majú medzi sebou sexuálne napätie, ale po prvom rande to opadlo. Čo teraz? Ako sa budete k sebe na pracovisku správať a neovplyvní to pracovnú morálku celej skupiny?

6. Potrebovali ste utiecť?

Dôvodom, prečo silné a zdravé vzťahy prežijú aj to najsilnejšie tornádo, je to, že obe strany sú ochotné vydržať a za vzťah bojovať. Potreba vzrušenia a impulzívnosti v oblasti vzťahov je minulosť, pretože je vybudovaný silnejší základ. Flirtovanie je zvyčajne popretkávané vzrušením. Ak vás láka flirtovanie a ste vo vážnom vzťahu, ide o signál, ktorý upozorňuje na nejaký nedostatok. Takýmto spôsobom sa zo vzťahu snažíte utiecť a nájsť to, čo vám chýba. Nedajte sa tým premôcť. Väčšinou táto vášeň rýchlo vyprchá a vymeníte vážny vzťah za niekoľkotýždňovú radosť.

7. Zmena nastane aj v intímnej oblasti

Flirtovanie s niekým iným, keď ste vo vzťahu, môže mať negatívny vplyv na vašu intimitu s partnerom. Hlavným dôvodom je to, že vášeň, ktorú cítite pri flirtovaní, zrazu očakávate aj od svojho partnera. Tam ale narazíte na problém. Vážny vzťah, spoločná domácnosť – ak sa nachádzate vo vážnom vzťahu, vaša každodenná vášeň bude zodpovednosť za deti alebo náročná práca. Zrazu sa prebudíte zo sna o flirtovaní a budete vidieť aj to pekné, čo sa nachádza vo vážnom vzťahu.

8. Stojí vám flirtovanie za stratu partnera?

Flirtovanie má potenciál ukončiť váš vzťah, ak sa stane nekontrolovateľné. Zatiaľ čo niektoré páry sú v poriadku s určitou mierou flirtovania, iné nie a majú nastavené hranice. Ak ste si vedomý, že váš partner nie je stotožnený s flirtovaním, nerobte to. Ak napriek tomu budete vo flirtovaní pokračovať, môže to viesť ku krachu vzťahu. Váš partner môže mať pocit, že vám nemôže dôverovať, alebo si môže začať myslieť, že pre vás nie je dostatočne dobrý. Z tohto dôvodu by ste si mali dvakrát premyslieť, či vám flirtovanie stojí za stratu partnera.

Ako to vnímate vy, je flirtovanie podvádzanie? Dajte nám vedieť do komentára.