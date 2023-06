Mysleli ste si, že vydržia navždy? POZOR, už čoskoro nastane veľká zmena! TENTO doklad si radšej vymeňte čo najskôr...

Galéria fotiek (3) Motoristi POZOR: pokiaľ máte v peňaženke starý vodičák, čas na jeho výmenu sa pomaly kráti.

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA – Aj keď si niektorí motoristi mysleli, že ich vodičský preukaz im v peňaženkách vydrží až do smrti, nové pravidlá ich presvedčia o opaku. Pokiaľ ste si vodičským výcvikom prešli v priebehu 90-tych rokov, aj vy ste pravdepodobne držiteľom legendárnej ružovej kartičky. Nová legislatívna zmena by sa tak mohla týkať práve vás. Vyčkávanie na úradoch by ste si však nemali nechávať na poslednú chvíľu, čas na ich výmenu sa pomaly kráti.