Obľúbená pochúťka môže byť naozaj nebezpečná! 5 dôvodov, prečo by ste nemali jesť pukance urobené v mikrovlnke

BRATISLAVA – Či už ideme do kina alebo si len tak doma večer pozrieme seriál, pukance pri ňom nemôžu chýbať. Samotná maškrta nie je nebezpečné, ide o to, akým spôsobom si ich pripravíte. Ak to robíte takto, mali by ste zbystriť pozornosť.

Film je vybratý, biele víno je naliate a pukance v mikrovlnke praskajú... počkať! V mikrovlnke?! Práve na ňu si pri príprave pukancov dajte veľký pozor. Slaná pochúťka z vreciek, ktoré sú zapečatené plastom, môže v našom tele spôsobiť veľké problémy. Ak sa im chcete vyvarovať, spravte si obľúbenú maškrtu iným spôsobom.

Tu je 5 dôvodov, prečo by ste si mali dvakrát rozmyslieť, či zjete pukance z mikrovlnnej rúry:

Vrecko plné chemikálií

Rozmýšľali ste niekedy nad tým, ako je možné, že vrecko neprepúšťa mastnotu, v ktorej sú obalené pukance? Či už ide o slané alebo maslové, oboje sú pred prípravou naložené v mastnej hmote. Práve to, aby mastnota nepresiakla cez vrecko, majú zabezpečiť látky PFA. Do tejto skupiny látok patria tisícky syntetických chemických látok, ktoré sa používajú pri balení potravín. Výrobcovia pukancov týmito látkami vystielajú vnútro vrecúšok, aby zabránili presakovaniu masla. To by však nebolo také zlé, keby sa pri tepelnej príprave nedostali do pukancov a do vášho tela ich konzumáciou. Týmto chemikáliám trvá dlhšiu dobu, kým sa rozložia. Preto ak ste vášnivým konzumentom tejto pochúťky, pravdepodobne ich máte nahromadené v krvi.

Pukancové pľúca

Keď už sme hovorili o chemikáliách, ktoré pukance obsahujú, čo hovoríte na tú krásnu maslovú vôňu a farbu, keď ich vyberiete z mikrovlnky? Práve tá je úplne falošná! Je to zložitá chemická zmes, ktorá často obsahuje látku diacetyl, ktorý má za následok vznik obliterujúcej bronchiolitídy. Je to stav, kedy sa zapália najmenšie cesty v pľúcach (pozn. red. bronchioly). K symptómom patrí častý kašeľ a dýchavičnosť. Takže to, že pukance sú krásne a maslové, môže mať za následok vážne zdravotné problémy.

Tony nasýtených tukov

Aj keď ste si pri prvých dvoch dôvodoch povedali, že sa ich pokúsite ignorovať, tento ďalší nebudete, pretože je to fakt. Väčšina pukancov do mikrovlnnej rúry je napumpovaná nasýtenými tukmi, ako je napr. palmový olej. Niektoré značky obsahujú až 4 gramy nasýtených tukov v jednej porcii. To je 20 percent odporúčaného denného príjmu. A to nehovoríme o tom, že jedna porcia nerovná sa jedno vrecko. Takže si dobre premyslite, či po prvom zjete aj to druhé...

Hladina sodíka je ohromujúca

Mastné jedlá si väčšinou žiadajú obrovské množstvo soli. Inak to nie je ani pri pukancoch z mikrovlnnej rúry. Výrobcovia sa snažia dosiahnuť pocit blaženosti u spotrebiteľoch a tým pádom zvyšujú podiel soli a tukov v jedlách. Hladina sodíka sa pri jednotlivých značkách pukancov líšia, ale v priemere sa pohybujú medzi 250 – 300 mg sodíka na porciu, čo predstavuje až 15 percent vašej dennej dávky. Niet divu, že v kine alebo doma vypijeme po ich konzumácii obrovské množstvo vody.

Spravte si ich sami

Touto cestou sa vyhnete všetkým prebytočným chemikáliám a môžete si vy kontrolovať množstvo tukov a sodíka, ktoré budete konzumovať. Nie je to vôbec náročné na prípravu.

Ako pripravíte porpcorn aj doma a bez použitia mikrovlnnej rúry?

Spravíte to tak, že si v hrnci dáte rozpustiť menšie množstvo masla. Keď bude rozpustené, nasypte do hrnca primerané množstvo zŕn kukurice. Neprežeňte to, zrnká by sa nemali prekrývať. Hrniec zakryte pokrievkou, najlepšie priesvitnou. Nepečte ich na veľkou ohni, aby vám nezhoreli. S hrncom sa snažte hýbať, aj tým zmiernite riziko spálenia. Keď sa pukance začnú robiť, budete počuť pukanie. Ak tento zvuk prestal, pukance sú hotové!

Ale je to jednoduché, však? Jasné, že áno. Keď si predstavíte, že môžete jesť pukance aj bez zbytočných chemikálií a veľkého množstva sodíka, je to úľava. Z nebezpečnej pochúťky sa razom stane večerná zábava. Dajte nám vedieť do komentárov, či tento proces vyskúšate.