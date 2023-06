Chcete na letnej dovolenke skutočne zažiariť? Ak áno, týchto 11 tipov je priamo pre vás, stane sa z vás plážová kráľovná

1. Športové čelenky

Športové čelenky, ktoré si mladšie ročníky pamätajú asi len z filmov. Aj tie sa tento rok vrátili do módy. Tento kúsok, zvyčajne veľmi lacný a dostupný, doplní váš outfit a nebudete musieť tráviť dlhé hodiny česaním alebo kulmovaním. Jednoducho si ju vložíte do vlasov a ostatné necháte spustené. Tento trend je „trendy“ aj na sociálnych sieťach.

2. Jednoduché biele topy

Biele tielko je kúsok, ktorý by mal byť v každom šatníku. Boli v móde pred niekoľkými rokmi a sú aj teraz. Predpokladáme, že z nej nikdy nevyjdú. V teplom počasí je to must have, ktorý sa hodí k dlhým rifliam, sukniam či krátkym nohaviciam. Outfit dolaďte so zlatými šperkami a budete tip-top.

3. Dlhé nohavice

Nohavice na leto a bodka. Toto je celý trend, ktorý je veľmi jednoduchý a stále v móde. Voľné nohavice či obtiahnuté, ale ľahké nohavice doplnené sandálikmi či šľapkami. Ak sa náhodou v daný deň zmení počasie, dlhé nohavice vás aj trošku ohrejú.

4. Tenisové náramky a náhrdelníky

Počuli ste už o tom? Ak nie, prichádzate o veľa. Tenisové náramky si predstavte ako malinké šnúrky ešte menších drahokamov. Či už zvolíte strieborný, zlatý alebo rôznofarebný, určite nespravíte chybu.

5. Spravte zo seba menšiu Ariel

Keď sme ako malé pozerali rozprávku Malá morská víla, snívali sme o šupinách, mušliach vo vlasoch alebo plážovými doplnkami. Leto 2023 je ako stvorené na to, aby ste sa ňou stali. Mušle alebo dúhové šupiny si nalepte na tvár. Plážové tašky do ruky a na pláži si vás možno s nejakou Ariel aj pomýlia.

6. Športové oblečenie na červený koberec

Aj keď je pilates v posledných rokoch čoraz viac obľúbený, v roku 2023 je oveľa obľúbenejšie pilates oblečenie. Nie sú to typické legíny a tielka. Ide o topy podprsenkovitého typu a v podobnej alebo rovnakej farby legíny. Jednofarebné komplety sú hitom tohto roku.

7. Ľahké ako vzduch

Ak sa nechcete stať Ariel, staňte sa lesnou vílou. Sny sú na to, aby sa plnili. Šifónové tielka, priesvitné blúzky a ľahké sukne. Ak ste zvolili letné šaty, doplňte to sandálikmi či dlhším náhrdelníkom. Ak ste si zvolili ľahké nohavice, zvoľte vyšívaný bralet. Tento look je vhodný aj na festival.

8. Buďte nahé!

Vezmite si príklad od slávnych osobností, ktoré sa zrejme nevedia nabažiť trendu nahých šiat. Ide o oblečenie z priehľadných látok, ktoré v extra horúcich dňoch padnú vhod. Telo v nich môže ľahšie dýchať. Takže to berte ako 2v1. Budete trendy a nebude vám ani také teplo!

9. Cesta do 70. rokov

Retro, retro, milované retro! Obdobie 70. rokov je charakteristické kruhovými alebo 4-dielnymi sukňami s dĺžkou po kolená. Nosenie rovnej sukne je out a do módy prišli sukne so strihom A. Typickým prvkom bolo zvýraznenie pásu. Zvoľte aj vy A-čkovú sukňu, k tomu kratší top a outfit inšpirovaný 70. rokmi je na svete!

10. Rúrkovité vrchy

Existuje lepší spôsob, ako sa vyhnúť „mapám“ po pazuchami, ak by ste sa úplne zbavili rukávov?! Okej, možno to tak úplne nefunguje, ale tvárme sa, že áno. Rúrkovité topy sú ideálne na horúce dni počas leta. Doplňte to cargo nohavicami a svojim trendy outfitom očaríte každého.

11. Disco lurex

Možno ste tento pojem nikdy nepočuli, tak začnime s vysvetlením. Lurex je luxusná látka pre nezabudnuteľné outfity. Je pružná, jemná a má efektný charakter. Je jedným s najväčších trendov tohto roku. Rovnako dobrý je aj vo forme crop tomu alebo s mini šatami. Z diaľky možno pôjde obyčajný outfit, ale počkajte, keď vás osvetlí správny lúč!

Čo je vaším obľúbeným letným kúskom? Na čo nedáte dopustiť? Dajte nám vedieť do komentárov a podeľte sa o svoje tipy aj s ostatnými!