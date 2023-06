Len v Košiciach tento týždeň nájdete prácu snov s množstvom benefitov. Kto ich ponúka?

KOŠICE - Je čas na zmenu! Už tento štvrtok 8.6. 2023 sa vám na najväčšom pracovnom veľtrhu Kariéra Expo Košice predstaví vyše 50 zamestnávateľov zo súkromného sektora. Zaujímavé a lukratívne ponuky predstaví aj štát na rôznych pozíciách. Ideálnu prácu si tu môže nájsť naozaj každý, a to s rôznym vzdelaním. Preto sa neváhajte bezplatne registrovať a poďte zistiť osobne všetko o ponúkaných pracovných príležitostiach. O tom, čo vás v košickom Spoločenskom pavilóne čaká sme sa rozprávali s obchodným riaditeľom pracovného portálu Kariéra.sk Vladimírom Zaicom.

V čom bude tohtoročné Expo Košice výnimočné?

Určite by som našim návštevníkom rád odporučil zaujímavý program, ktorý je pre nich pripravený. Vlado Voštinár je skvelý, známy a najmä obľúbený moderátor. Ale poznáte jeho neuveriteľný príbeh? Začínal na družstve! Určite bude inšpiráciou pre všetkých, ktorý majú svoje sny a radi by si ich splnili. Takýchto príbehov tam bude oveľa viac. Návštevníci si budú môcť otestovať svoje jazykové schopnosti, spraviť si osobnostný test, nechať si skontrolovať životopis v slovenskom aj anglickom jazyku, vyskúšať si modelový pohovor a nechať si poradiť odborníkmi. Obľúbené je aj profesionálne fotenie do životopisov. Každý, kto sa z týchto aktivít rozhodne nejaké absolvovať, si reálne zlepšuje svoje postavenie na pracovnom trhu a zvyšuje si šance uplatniť sa v obrovskej konkurencii ďalších uchádzačov.

Koho najviac zamestnávatelia hľadajú?

Ak sa bavíme o vystavovateľoch Kariéra EXPO Košice, tak je to veľmi individuálne. Závisí to od ich skladby a momentálnej potreby. Z našich štatistík vieme, že najzastúpenejšou skupinou návštevníkov Kariéra EXPO sú ľudia vo veku medzi 18- 44 rokov, absolventi, resp. nezamestnaní ľudia so stredoškolským vzdelaním. Druhou najzastúpenejšou kategóriou sú návštevníci s ukončeným vysokoškolským vzdelaním II. stupňa. Radi, samozrejme, uvidíme kohokoľvek, kto hľadá prácu, má záujem sa vzdelať, alebo chce len zistiť, aké sú jeho možnosti na pracovnom trhu.

Ktorých zamestnávateľov nájdu záujemcovia o prácu v metropole východu?

Na Kariéra EXPO Košice sa 8. júna predstaví široké spektrum vystavovateľov z rôznych odvetví a regiónov Slovenska. Nájsť si novú prácu bude môcť naozaj každý. Na svoje si prídu nielen záujemcovia o prácu, ktorí preferujú zamestnanie v Košiciach a neďalekých východoslovenských mestách, ale aj tí, ktorí sa zaujímajú o prácu na západe Slovenska alebo v zahraničí. Medzi zamestnávateľmi nechýbajú spoločnosti ako Východoslovenská energetika Holding, a.s., Deutsche Telekom Services Europe, IBM Slovakia, AT&T, Doprastav a.s., Košický samosprávny kraj alebo Sociálna poisťovňa a mnohí ďalší.

Prevládajú súkromné firmy či štátne inštitúcie?

Toto podujatie je unikátne aj v tom, že je to naozaj pestrý mix súkromných spoločností, verejnej správy a štátnych inštitúcií a personálnych agentúr. Trend je však stále taký, že na takomto podujatí prevláda súkromný sektor, ktorý ponúka širokú škálu pracovných pozícií a rôznych benefitov. Naopak, verejný sektor, alebo štátna správa ponúka stabilné a dlhodobé zamestnanie. Personálne agentúry majú zase prehľad o pracovnej ponuke na trhu práce a vedia návštevníkom ponúknuť prácu, v ktorej vedia zúročiť svoje predchádzajúce pracovné skúsenosti.

Ako sa aktuálne vyvíja pracovný trh a o ktoré pozície je najväčší záujem?

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že firmy sa „bijú“ o kvalifikovaných uchádzačov s technickým vzdelaním, ktorých je na Slovensku dlhodobo nedostatok. Už niekoľko rokov majú napríklad automobilové spoločnosti problém nájsť ľudí do výroby. Obrovský problém je s akýmkoľvek zdravotníckym personálom: lekári, zubári, zdravotné sestry. Vytráca sa, bohužiaľ, záujem aj o učiteľské povolanie. Veľké množstvo pracovných príležitostí ponúka gastro sektor, ktorý ešte stále trpí nedostatkom pracovnej sily a dôveru si získava veľmi pomaly. Veľký dopyt u zamestnávateľov je aj po profesiách ako sú elektrikár, šofér, zvárač, ktoré sú stále menej a menej populárne u mladých generácie. A to aj napriek možnosti relatívne nadpriemerného zárobku. Osobitnou kategóriou, ktorá trpí dlhodobým nedostatkom, je IT sektor. Vzhľadom na ročné obdobie stúpa ponuka brigád a sezónnych prác v gastro segmente a poľnohospodárstve, ktoré sú obľúbené najmä u študentov.

Nájdu si novú prácu aj manažéri s nadpriemerným zárobkom?

Určite áno. Čo sa týka momentálnej situácie na trhu práce, stále platí, že je oveľa väčší dopyt po pracovnej sile, ako je dostupná ponuka. O ľudí s určitým setom interpersonálnych zručností, skúsenosťami s riadením ľudí a niekoľkoročnou špecializáciou v určitej pracovnej oblasti a chuťou sa ďalej rozvíjať, je enormný záujem.

Budú zamestnávatelia ponúkať aj netradičné zamestnania?

Určite áno. Charakteristikou tejto doby je, že v podstate každý deň vznikajú nové pracovné pozície a zamestnania, o ktorých sme nepočuli. Je to v súčasnej dobe citlivé téma, no zaujímavým zamestnávateľom môže byť napríklad Ministerstvo obrany Slovenskej republiky. Nie je to síce nič nové, ale po zrušení oficiálnej vojenskej služby je to obrovská neznáma oblasť najmä pre mladých ľudí. Veľmi zjednodušene povedané, vedeli ste, že na hodnosť poručík vám „stačí“ vysoká škola? Dámy z regrutačného centra Ministerstva obrany SR, ktoré sa pravidelne účastnia nášho podujatia vám poskytnú bližšie informácie.

Vzhľadom na rozmanitosť a množstvo pracovných ponúk si na Kariéra EXPO môže nájsť prácu naozaj každý. Preto by som všetkým odporučil dobre sa pripraviť a prísť 8.6.2023 do Spoločenského pavilónu v Košiciach.